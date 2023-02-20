警察來站崗！桃園百坪夾娃娃店爆紅 違停、深夜嬉鬧惹民怨

桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，違停及喧吵聲遭人檢舉。（記者李容萍攝）

2023/02/20 23:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區環中東路近日新開一家占地100多坪的夾娃娃機旗艦店，由於機台商品琳瑯滿目，吸引眾多夾客前往消費試手氣，在下班尖峰時段，人行道上時常可見違停車輛，造成交通塞車亂象，更誇張的是每到夜晚 ，許多夾客夾了滿滿戰利品，不回家睡覺的人，群聚人行道上咆哮、嬉鬧引起民怨，網友在社群貼文求「警察要加強取締」，中壢警分局普仁派出所連日調派員警站崗取締違停。

中壢警分局今晚對此回應，此間夾娃娃機店2月新開幕，初期生意非常好，還邀請網紅拍片引發熱潮，也讓該店來客增加，普仁所自17日起針對該店在上下班交通尖峰時段加強取締車輛違停，也與業者協調約制，告誡民眾前往時若有任何違規停車警方將製單告發，防止再有交通壅塞及妨害安寧的情形發生，這兩天觀察狀況已經有所改善。

普仁所所長甘博倫表示，警方接獲民眾違停檢舉後，連日派人加強取締違規停車，至今晚該夾娃娃機店前才不見違停汽機車，警方呼籲民眾前往消費夾商品，勿亂停車或妨害安寧，以免受罰。

據了解，這家新開的夾娃娃機旗艦店2月開張後，占地廣大的夾娃娃機店，機台多、商品多，包括泡麵等各式零食，甚至吸引大人帶著孩子去夾商品。

桃園市政府地方稅務局也統計，桃園市內具娛樂性之選物販賣機（俗稱夾娃娃機）截至今年2月底止共計1191家，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發至今，全市選物販賣機台數並未退燒，和其他縣市相比不減反增。

桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，警方加派警力前往加強取締違停。（記者李容萍攝）

桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，警方加派警力前往加強取締違停。（記者李容萍攝）

桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，夾物包括泡麵等零食。（記者李容萍攝）

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