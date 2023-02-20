為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    警察來站崗！桃園百坪夾娃娃店爆紅 違停、深夜嬉鬧惹民怨

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，違停及喧吵聲遭人檢舉。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，違停及喧吵聲遭人檢舉。（記者李容萍攝）

    2023/02/20 23:17

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區環中東路近日新開一家占地100多坪的夾娃娃機旗艦店，由於機台商品琳瑯滿目，吸引眾多夾客前往消費試手氣，在下班尖峰時段，人行道上時常可見違停車輛，造成交通塞車亂象，更誇張的是每到夜晚 ，許多夾客夾了滿滿戰利品，不回家睡覺的人，群聚人行道上咆哮、嬉鬧引起民怨，網友在社群貼文求「警察要加強取締」，中壢警分局普仁派出所連日調派員警站崗取締違停。

    中壢警分局今晚對此回應，此間夾娃娃機店2月新開幕，初期生意非常好，還邀請網紅拍片引發熱潮，也讓該店來客增加，普仁所自17日起針對該店在上下班交通尖峰時段加強取締車輛違停，也與業者協調約制，告誡民眾前往時若有任何違規停車警方將製單告發，防止再有交通壅塞及妨害安寧的情形發生，這兩天觀察狀況已經有所改善。

    普仁所所長甘博倫表示，警方接獲民眾違停檢舉後，連日派人加強取締違規停車，至今晚該夾娃娃機店前才不見違停汽機車，警方呼籲民眾前往消費夾商品，勿亂停車或妨害安寧，以免受罰。

    據了解，這家新開的夾娃娃機旗艦店2月開張後，占地廣大的夾娃娃機店，機台多、商品多，包括泡麵等各式零食，甚至吸引大人帶著孩子去夾商品。

    桃園市政府地方稅務局也統計，桃園市內具娛樂性之選物販賣機（俗稱夾娃娃機）截至今年2月底止共計1191家，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發至今，全市選物販賣機台數並未退燒，和其他縣市相比不減反增。

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，警方加派警力前往加強取締違停。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，警方加派警力前往加強取締違停。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，警方加派警力前往加強取締違停。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，前往消費人潮多，警方加派警力前往加強取締違停。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，夾物包括泡麵等零食。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢占地百坪夾娃娃機旗艦店爆紅，夾物包括泡麵等零食。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小學校長買夾娃娃機獎勵學童被控貪瀆 二審大逆轉判輕罪
    2023/01/11 10:00

    小學校長買夾娃娃機獎勵學童被控貪瀆 二審大逆轉判輕罪
    賊星該敗！女賊偷走夾娃娃機店美樂蒂布偶 走經派出所巧遇台主報警被逮
    2022/10/01 17:04

    賊星該敗！女賊偷走夾娃娃機店美樂蒂布偶 走經派出所巧遇台主報警被逮

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    父女夾娃娃不諳規則拿走1500元贈品 業者索賠30萬被拒憤提告
    2022/09/26 12:28

    父女夾娃娃不諳規則拿走1500元贈品 業者索賠30萬被拒憤提告
    詭！ 夾娃娃機老闆遭人持甩棍追打 傷後休息20天才報案
    2022/07/17 18:31

    詭！ 夾娃娃機老闆遭人持甩棍追打 傷後休息20天才報案
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播