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    首頁　>　桃園市

    難道YouBike「做做樣子」？桃園大溪這2站完工近3月不來電

    桃市府交通局在大溪區僑愛停車場設置YouBike站已完工近3個月，卻遲遲未送電啟用，引起地方質疑「難道是做做樣子」？（記者李容萍攝）

    桃市府交通局在大溪區僑愛停車場設置YouBike站已完工近3個月，卻遲遲未送電啟用，引起地方質疑「難道是做做樣子」？（記者李容萍攝）

    2023/02/20 21:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局在大溪區共建置11個YouBike場站，有民眾反映，僑愛停車場、至善高中2個YouBike站完成設站近3個月，因台電遲未接電，無法啟用，引發民怨「難道是做做樣子」？市議員陳治文呼籲台電應重視大眾利益，儘早完成接電作業。對此，台電桃園營業處回應，僑愛停車場站因涉及挖路埋管，已排定3月中旬開挖，預定3月中下旬通電；至善高中站因路樹影響，近日修剪完成已施工接線，預計2月下旬送電。

    桃園市交通局運輸規劃科長陳家緯也說，市府自2016年推動公共自行車租賃系統，全市現有YouBike站407站、1萬0345輛車，僑愛停車場、至善高中YouBike場站，經查詢台電作業進度，預計4月可全面啟用。

    陳治文表示，當初爭取僑愛停車場、至善高中建置YouBike站，考量當地大多是上班、上學的通勤族，如今設站完成卻只能看不能用，讓民眾唏噓不已，希望市府、台電重視民眾權益儘早接電啟用，造福通勤族群。

    有僑愛新村的家長認為，僑愛往八德、桃園上班、上學通勤人數多，正值介壽路綠線捷運施工交通黑暗期，YouBike對鄰近通勤族而言是最佳代步工具，希望YouBike站趕快啟用；至善高中學生也說，因往返學校的客運班車少，且騎乘YouBike可享前30分鐘完全免費，使用YouBike彈性大，可以往返大溪老街、月眉停車場等，學生需求大，希望有更便捷的YouBike可以代步。

    桃市府交通局在大溪區至善高中設置YouBike站已完成近3個月遲未送電啟用。（記者李容萍攝）

    桃市府交通局在大溪區至善高中設置YouBike站已完成近3個月遲未送電啟用。（記者李容萍攝）

    桃市府交通局在大溪區至善高中設置YouBike站已完成近3個月遲未送電啟用。（記者李容萍攝）

    桃市府交通局在大溪區至善高中設置YouBike站已完成近3個月遲未送電啟用。（記者李容萍攝）

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