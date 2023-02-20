行銷台東鳳梨釋迦新吃法 張善政、饒慶鈴化身最強推銷員

桃園市長張善政（右）與台東縣長饒慶鈴（左）一起行銷台東縣的鳳梨釋迦。（記者陳恩惠攝）

2023/02/20 20:23

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府與台東縣政府合作推廣鳳梨釋迦，今天舉辦「桃園•臺東好釋多」行銷記者會，桃園市長張善政與台東縣長饒慶鈴同台，當場大啖鳳梨釋迦，現場也將台東樹豆、金針花、紅藜等農特產入菜，推出九道特色菜式新吃法，化身最強推銷員，呼籲民眾及各大企業踴躍團購台東的農產品，未來兩縣市將從農產與觀光合作交流，帶動雙城經濟發展。

張善政表示，歡迎台東縣長饒慶鈴率縣府團隊到桃園促銷台東特色名產，鳳梨釋迦是台東重要的在地農特產品，有豐富的膳食纖維和維他命C，有助消化及增進健康。他指出，由於桃園有較大消費市場，希望藉此推廣，能讓辛苦栽種的台東農民於產季獲得應有收益，鼓勵民眾踴躍訂購，品嚐台東好山好水種出來的優質水果。

張善政提及，2019年曾受饒慶鈴的邀請擔任台東縣府的縣政顧問，因此他擔任台東鳳梨釋迦的代言人是責無旁貸，而市府農業局也自農曆年節前，透過農會系統銷售約2萬斤；經發局則與桃園企業體系合作，迄今已訂購近2萬斤，桃園市的訂單與訂購量正陸續攀升。

饒慶鈴表示，很開心能與桃園市政府進行農業交流合作，鳳梨釋迦是台東縣重要的經濟作物，以往每年有近新台幣40億元的外銷收入，今年因外銷受阻，歡迎民眾多多採購，既好吃、健康又挺農民。

饒也分享，早期鳳梨釋迦多是出國比賽及外銷，以銷往中國大陸為主，因此台灣市面上不易見，近年外銷受阻，縣府團隊2年多來積極在各管道，讓國人重新認識鳳梨釋迦這款冠軍水果，也朝向加工方式，應用於啤酒、果乾等產品，讓鳳梨釋迦能以更多元方式呈現在消費者眼前。

她指出，這次訂購的鳳梨釋迦是採取「產地直送」，農民採收後直送至消費者手上，2至4月仍有一批鳳梨釋迦上市，希望國人一同「拉尾盤」，讓農民一年的辛苦有所收穫；為優惠桃園市民，自即起提供「桃園市民訂購專區」，每盒10斤的台東釋迦含運僅500元，歡迎各公司企業發起員工團購，同地址訂購50盒以上，每盒只要450元，桃園市民也可以用優惠價格吃到營養好吃的台東釋迦，訂購專線請查詢桃園市政府專區。

市府也與飯店業者合作，由三屆國宴主廚王添滿「阿滿師」將美味食材樹豆、小米、金針花、紅藜等台東農特產入菜，設計「台東月饗宴」料理，推出樹豆茶香燉元蹄、小米紅藜旗魚菜飯、帝王小米烏蔘等9道特色菜式，邀大家一同品嚐來自台東的好味道。

桃園市長張善政（右一）、台東縣長饒慶鈴（左一）今於桃園合體行銷鳳梨釋迦，飯店主廚阿滿師（中）也將台東農特產金針花、小米入菜，推出9道特色菜式。（記者陳恩惠攝）

桃園市長張善政、台東縣長饒慶鈴今於桃園合體行銷台東的鳳梨釋迦。（記者陳恩惠攝）

桃園市政府與台東縣政府合作推廣鳳梨釋迦，今舉行「桃園‧臺東好釋多」鳳梨釋迦行銷記者會，每箱10斤含運僅500元，呼籲各大企業發起團購。（記者陳恩惠攝）

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