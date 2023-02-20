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    首頁　>　桃園市

    台北關史上最多！旅客走私加熱菸 「易容」也闖不了關

    機場解封沉寂走私加熱菸集團已開始運作，為了順利闖關，走私集團出怪招，包括「易容術」都拿出來使用，海關也不是省油的燈，昨日一天就查獲1千多條日本加熱菸菸彈，其中最大宗就是3個人（左側3人）夾帶640條，但還是逃不過台北關官員的法眼，當場攔截查獲依海關緝私條例沒入。（記者姚介修翻攝）

    機場解封沉寂走私加熱菸集團已開始運作，為了順利闖關，走私集團出怪招，包括「易容術」都拿出來使用，海關也不是省油的燈，昨日一天就查獲1千多條日本加熱菸菸彈，其中最大宗就是3個人（左側3人）夾帶640條，但還是逃不過台北關官員的法眼，當場攔截查獲依海關緝私條例沒入。（記者姚介修翻攝）

    2023/02/20 19:48

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩、邊境解封，沉寂已久的走私加熱菸集團也動起來，為了順利闖關，走私集團出怪招，包括「易容術」都拿出來使用，海關也不是省油的燈，昨日一天就查獲1千多條日本加熱菸菸彈，其中最大宗就是3個人夾帶640條，都逃不過台北關的法眼，當場攔截查獲，依海關緝私條例沒入。

    據了解，台北關經過長期過濾分析，鎖定曾經夾帶加熱菸的旅客，在大數據分析研判鎖定游姓女子等人，加熱菸走私集團也是用盡心思，由於海關大部分只抽查隨身行李，因託運行李會經過X光檢查，所以他們在入境後把隨身行李的加熱菸放進託運行李託運，避免臨時被海關抽檢手提行李，

    台北關原本依過濾資料鎖定游姓女子3人，並蒐集她出境時的影像資料，但是入境海關檢查室卻看不到人影，眼尖的海關突然看到有3名旅客，有刻意避開他們所搭乘航班的行李轉盤，繞道準備通關，結果當場被海關攔查，果然在他們的手提行李箱查獲日本加熱菸彈，經清點共640條，也創下單次旅客夾帶記錄。

    據側面了解，這三人為了躲避海關檢查，刻意在裝扮做了改變，其中一人甚至出境短髮，入境時還刻意接了髮片和瀏海，每個人都有一些改變，證照查驗也特別不走快速自動通關，以免留下入境影像。

    現在桃園機場解封，這些走私加熱菸集團也開始活絡，昨天1天就分別多名旅客手提行李查獲1千多條，為了查緝加熱菸私菸，台北關也特別在此下了一番功夫，從大數據中過濾，和走私集團鬥智，這次海關就是鎖定對象，但現場找不到人，該集團也成功進來幾次，手法如出一撤，現在他們更想出「易容」方式規避辯識。

    其實就有關員私下指出，其實加熱菸已經在立法院通過，差的就是公告及相關進口程序，如果合法進口，投機市場就沒有生存空間，現在是因為不合法，就是「暴利可圖」階段，關員也說合法販售後國家不但有稅收，也可遏制非法走私，現在除了用緝私條例沒入外，沒有任何法條依據與罰則，未來公告加熱菸合法後，這些公告合法前被海關沒入加熱菸都可能有後續賠償問題。

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