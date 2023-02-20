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    都計案引地方反彈 桃園亞東醫院卡關

    遠東集團有意將名下土地經都市計畫變更，轉型成商業區、住宅區、醫療專用區等，其中內壢紡織廠作為桃園亞東醫院預定地。（記者許倬勛攝）

    遠東集團有意將名下土地經都市計畫變更，轉型成商業區、住宅區、醫療專用區等，其中內壢紡織廠作為桃園亞東醫院預定地。（記者許倬勛攝）

    2023/02/20 19:02

    〔記者許倬勛／桃園報導〕2020年市府通過「內壢車站附近地區都市發展計畫」，計畫中包括設立桃園亞東紀念醫院，隔年也通過衛福部醫事審查，同意設立一般病床482床，但近期卻傳出民眾對於該都計案中的公園配置規劃有疑慮，導致都計案難以順暢進行，若該案未能在2025年3月通過、2031年前啟用醫院，恐怕床位將被取消。

    市府都發局表示，已協助遠東集團調整計畫內容，遠東預計下月11日召開說明會向地方民眾說明。後續待說明會召開後，再由都發局修改後方案報內政部都委會續審。

    桃園亞東醫院預定地為遠東紡織內壢廠區，屬乙種工業地（乙工四），市府配合鐵路地下化，檢討內壢火車站周邊工業區，而遠東集團也有意參與，因此透過都市計畫變更，轉型成商業區、住宅區、醫療專用區等，計有10.7公頃土地，是桃園近年數一數二大的土地計畫變更案。

    根據變更內容，其中醫專區佔5168坪，遠東集團挹注近百億元設立桃園亞東醫院，設立482床、定位為區域型醫院，預計最快2027年啟用，但因都計變更程序及地方疑義，已向衛福部申請展延至2030年。

    立委魯明哲說，按都計相關規定，乙種工業區變更，廠商必須回饋30％公共設施用地及10.5％建地，遠東集團早在3年前就承諾施設公園綠地及銜接商業區及醫院道路，但審視其內容，赫然發現3千坪的公園形狀竟是狹長型，且醫專區道路不足6公尺，引起地方強烈反彈，連署近千份同意書要求遠東改善。

    根據醫院設立或擴充許可辦法，經衛福部許可設置病床，未於十年內設立醫院者，將被取消許可，換言之，若遠東集團無法在2031年啟用，等於違反規定，面臨極大時間壓力。

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