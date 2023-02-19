「副院長」鄭文燦與「市長」張善政首度同台 雙雙展現君子之風

桃園市補習教育事業協會與桃園市兒童課後照顧服務協會今晚在中壢舉辦春酒活動，行政院副院長鄭文燦（左3）、桃園市長張善政（右3）與兩會理事長吳正吉（右2）等人合影。（記者李容萍攝）

2023/02/19 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市補習教育事業協會、兒童課後照顧服務協會今（19日）晚間在中壢區辦春酒，由兩會理事長吳正吉主持，會中，行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政不期而遇，張善政台上為補教人員頒獎後，禮貌性邀請隨後到場的鄭文燦上台一同合影，鄭文燦也展現風度，祝張市府團隊讓桃園發展更好、教育更扎根。

張善政受邀到場頒獎，表揚2個協會人員為桃園市內學子教育而努力。張善政提到，桃園市補教協會與兒童課後照顧服務協會，長年推動公益慈善助學登階計畫，免費提供補教資源給弱勢家庭學子，累計協助1萬多人、助學金額逾3億元。

鄭文燦說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間桃園停課不停學，透過線上教學讓學習延續，感謝補教夥伴，且桃園也是率先幫補教業打疫苗。協會充滿愛心提供弱勢家庭孩童補教資源，現今桃園教育力發展指標不斷提升，多元適性發展佳，其中補教業扮演不可或缺角色。

鄭文燦也提及，疫情收斂，室內口罩禁令20日起調整，只剩醫療長照和公共運輸需強制配帶口罩，其他自主配戴，學校機構延至228假期後的3月6日放寬，他鼓勵大家一起讓台灣恢復韌性展現活力。

至於監察院日前發文要求桃市府到院報告八德國民運動中心天花板塌陷案，張善政將親往說明，外界也關注2位前任和現任市長互動狀態，過程中，只見張善政在台上頒獎後，邀請鄭文燦一起上台合影，2人也在台下同桌禮貌性寒暄互動，展現君子之風。

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桃園市補習教育事業協會與桃園市兒童課後照顧服務協會今晚在中壢舉辦春酒活動，行政院副院長鄭文燦（中）、桃園市長張善政（右）與兩會理事長吳正吉（左）同台。（記者李容萍攝）

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