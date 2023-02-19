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    首頁　>　桃園市

    桃園土地公文化館6周年館慶 張善政獻乞龜祭祀祈福

    市長張善政（中）、文化局長暨桃園市文化基金會執行長邱正生（左）等一同祭祀土地公。（記者陳恩惠攝）

    市長張善政（中）、文化局長暨桃園市文化基金會執行長邱正生（左）等一同祭祀土地公。（記者陳恩惠攝）

    2023/02/19 19:46

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕本月21日（農曆2月2日）是土地公的「頭牙」大日，也是桃園市土地公文化館6周年館慶，市長張善政今天以客製化的乞龜向土地公祈求新的一年裡市民一切順遂，同時土地公文化館舉辦一系列富有土地關懷的表演、小學堂闖關及RPG解謎遊戲，讓鄉親更加認識、親近土地公文化，歡迎相揪厝邊朋友「吉」刻來開趴、鬥陣來做牙。

    張善政表示，土地公廟是全台灣土地公廟密度最高的地方，土地公文化在台灣是相當重要的信仰，從農業社會保佑農作豐收，到商業社會保佑生意興隆，不論閩南、客家族群，土地公都與民間生活息息相關，是鄉親的保護神，也是對土地的感恩與敬仰，全桃園約有2800座土地公廟，光是桃園區就有250座，為了彰顯這項重要文化，市府於6年前成立桃園市土地公文化館，並於每年農曆2月2日舉辦館慶也慶祝土地公誕辰，希望透過舉辦土地公文化活動，讓更多人看見桃園特有的在地文化。

    文化局長暨桃園市文化基金會執行長邱正生說明，桃園土地公文化館是全國首座以土地公民俗信仰為特色的展覽館，運用多媒體與多樣化的互動方式，讓大人、小孩在遊戲中認識土地公，廣受市民朋友喜愛，今年館慶活動安排吉刻燒腦RPG的實境體驗遊戲、吉刻親子嬉遊闖關活動，從土地公、土地婆及虎爺角色引導的情境故事體驗與完成任務，既能邊逛展覽，還能邊學知識，讓民眾認識土地公文化，詳細活動請至土地公文化館官網查詢。

    本月21日（農曆二月二日）是土地公生日，也是桃園市土地公文化館六周年館慶，館方準備一系列的活動。（記者陳恩惠攝）

    本月21日（農曆二月二日）是土地公生日，也是桃園市土地公文化館六周年館慶，館方準備一系列的活動。（記者陳恩惠攝）

    本月21日（農曆二月二日）是土地公生日，也是桃園市土地公文化館六周年館慶，館方準備一系列的活動。（記者陳恩惠攝）

    本月21日（農曆二月二日）是土地公生日，也是桃園市土地公文化館六周年館慶，館方準備一系列的活動。（記者陳恩惠攝）

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