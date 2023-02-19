孕婦出血遇塞車 桃警鳴笛開道5分鐘到院

陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道5分鐘送達醫院，母胎均安。（記者李容萍翻攝）

2023/02/19 18:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區陳姓男子日前傍晚神情慌張快步衝進中壢警分局普仁派出所值班台求助，因妻子即將臨盆，在家安胎，卻發生出血狀況，情況緊急，因適逢下班時段巷市區道路車多壅塞，希望警方能協助開道以利儘速就醫，員警二話不說馬上以警車鳴笛開道，將原本20分鐘路程在短短5分鐘就把陳民及妻子護送至婦幼醫院，也因及時就醫而讓母胎均安。

也是剛初為人父的中壢警分局普仁所所長甘博倫今日表示，陳姓男子日前神色慌張至普仁派派出所求助，陳男表示他妻子懷孕農曆年後即在家安胎，面對出現大出血緊急狀況，等不及救護車抵達，就自行搭計程車就醫，不料途中遇下班交通尖峰時間塞車，為保護妻子及腹中胎兒，尋求警方協助就醫。

甘博倫說，派出所員警陳品逢、吳育如立即開警車鳴笛護送，提醒計程車司機「注意開車安全」，隨後警車任「前導車」在前開道，帶領計程車一路奔馳到宏其婦幼醫院就醫，原本至少20分鐘車程，警方只用5分鐘，將陳妻送達醫院治療，讓陳妻及胎兒度過危險。

陳男表示，在護送妻子就醫途中遇到塞車，幸好警方協助開道，及時將妻子送醫，經治療後妻子和胎兒均安，目前已返家安胎，感謝警方幫忙。

陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道。（記者李容萍翻攝）

陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道。（記者李容萍翻攝）

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