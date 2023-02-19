為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    孕婦出血遇塞車 桃警鳴笛開道5分鐘到院

    陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道5分鐘送達醫院，母胎均安。（記者李容萍翻攝）

    陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道5分鐘送達醫院，母胎均安。（記者李容萍翻攝）

    2023/02/19 18:35

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區陳姓男子日前傍晚神情慌張快步衝進中壢警分局普仁派出所值班台求助，因妻子即將臨盆，在家安胎，卻發生出血狀況，情況緊急，因適逢下班時段巷市區道路車多壅塞，希望警方能協助開道以利儘速就醫，員警二話不說馬上以警車鳴笛開道，將原本20分鐘路程在短短5分鐘就把陳民及妻子護送至婦幼醫院，也因及時就醫而讓母胎均安。

    也是剛初為人父的中壢警分局普仁所所長甘博倫今日表示，陳姓男子日前神色慌張至普仁派派出所求助，陳男表示他妻子懷孕農曆年後即在家安胎，面對出現大出血緊急狀況，等不及救護車抵達，就自行搭計程車就醫，不料途中遇下班交通尖峰時間塞車，為保護妻子及腹中胎兒，尋求警方協助就醫。

    甘博倫說，派出所員警陳品逢、吳育如立即開警車鳴笛護送，提醒計程車司機「注意開車安全」，隨後警車任「前導車」在前開道，帶領計程車一路奔馳到宏其婦幼醫院就醫，原本至少20分鐘車程，警方只用5分鐘，將陳妻送達醫院治療，讓陳妻及胎兒度過危險。

    陳男表示，在護送妻子就醫途中遇到塞車，幸好警方協助開道，及時將妻子送醫，經治療後妻子和胎兒均安，目前已返家安胎，感謝警方幫忙。

    陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道。（記者李容萍翻攝）

    陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道。（記者李容萍翻攝）

    陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道。（記者李容萍翻攝）

    陳姓男子因孕妻突然出血遇塞車，求助桃警鳴笛開道。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駕駛攔警車按喇叭、閃大燈求援！ 警開道護送就醫
    2023/01/08 17:26

    駕駛攔警車按喇叭、閃大燈求援！ 警開道護送就醫
    產婦破水塞車陣 警鳴笛6分鐘急送醫院產子
    2022/12/28 19:59

    產婦破水塞車陣 警鳴笛6分鐘急送醫院產子

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    孕婦散步突然大出血 警車開道助她趕抵醫院
    2022/11/03 09:41

    孕婦散步突然大出血 警車開道助她趕抵醫院
    23歲妙齡女疑中風 50歲母親攔警車開道送醫
    2022/10/20 13:29

    23歲妙齡女疑中風 50歲母親攔警車開道送醫
    4歲女童深夜高燒搭車送醫 父攔警車開道及時救回女兒
    2022/10/17 15:57

    4歲女童深夜高燒搭車送醫 父攔警車開道及時救回女兒
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播