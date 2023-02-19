邱奕勝姪子挑戰立委被爆酒駕 邱繼泰：承認錯誤、無從辯解

邱繼泰被爆酒駕，今在臉書發表道歉聲明另附鞠躬致歉照。（邱繼泰提供）

2023/02/19 15:29

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰，17日宣布爭取代表國民黨參選桃園市第六選區（八德、大溪、復興區及中壢12里）立委；有媒體人在臉書爆料邱繼泰曾於2016年酒駕，酒測值高達0.76，邱坦承錯誤，表示自己無從辯解，過去犯下的過錯迄今仍懊悔不已，並承諾將擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，至於會不會因此退選？他重申立場「參選就是勇於承擔」。

媒體人在臉書踢爆，2016年9月30日，當時23歲的邱繼泰因酒駕被桃園地方法院判刑4個月，可易科罰金12萬元，酒測值高達0.76，是公共危險罪門檻0.25的3倍之多。

「錯誤不會消失，我願意承擔所有的罵名」邱繼泰接受電訪表示，他必須向支持自己的市民朋友表達深深的歉意，酒駕就是不對，無從為自己的錯誤行為辯駁，自己此深感羞愧，投入地方事務後，更感受到鄉親對於酒駕的深痛惡絕。

邱繼泰表示，決定出馬參選公職就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。對於酒駕肇事的過往，他不會迴避、不會辯解，只會花更多時間研究酒駕防制，如果有機會進入國會服務只要酒駕防治基金會有任何需要的地方，承諾擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，誓言戮力推動酒駕防治的法案，杜絕酒駕的悲劇再次上演。

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