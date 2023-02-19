為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    邱奕勝姪子挑戰立委被爆酒駕 邱繼泰：承認錯誤、無從辯解

    邱繼泰被爆酒駕，今在臉書發表道歉聲明另附鞠躬致歉照。（邱繼泰提供）

    邱繼泰被爆酒駕，今在臉書發表道歉聲明另附鞠躬致歉照。（邱繼泰提供）

    2023/02/19 15:29

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰，17日宣布爭取代表國民黨參選桃園市第六選區（八德、大溪、復興區及中壢12里）立委；有媒體人在臉書爆料邱繼泰曾於2016年酒駕，酒測值高達0.76，邱坦承錯誤，表示自己無從辯解，過去犯下的過錯迄今仍懊悔不已，並承諾將擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，至於會不會因此退選？他重申立場「參選就是勇於承擔」。

    媒體人在臉書踢爆，2016年9月30日，當時23歲的邱繼泰因酒駕被桃園地方法院判刑4個月，可易科罰金12萬元，酒測值高達0.76，是公共危險罪門檻0.25的3倍之多。

    「錯誤不會消失，我願意承擔所有的罵名」邱繼泰接受電訪表示，他必須向支持自己的市民朋友表達深深的歉意，酒駕就是不對，無從為自己的錯誤行為辯駁，自己此深感羞愧，投入地方事務後，更感受到鄉親對於酒駕的深痛惡絕。

    邱繼泰表示，決定出馬參選公職就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。對於酒駕肇事的過往，他不會迴避、不會辯解，只會花更多時間研究酒駕防制，如果有機會進入國會服務只要酒駕防治基金會有任何需要的地方，承諾擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，誓言戮力推動酒駕防治的法案，杜絕酒駕的悲劇再次上演。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    邱奕勝姪子邱繼泰 宣布爭取桃園第6選區立委國民黨內提名
    2023/02/17 14:26

    邱奕勝姪子邱繼泰 宣布爭取桃園第6選區立委國民黨內提名
    保五總隊警員酒駕自撞 記一大過調職、考績列丙
    2023/02/15 16:07

    保五總隊警員酒駕自撞 記一大過調職、考績列丙

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    保二警高雄酒駕被逮 記大過調職
    2023/02/10 16:30

    保二警高雄酒駕被逮 記大過調職
    BMW男愛河酒駕闖紅燈釀全家1死3傷 加重改判9年10月
    2023/02/08 09:46

    BMW男愛河酒駕闖紅燈釀全家1死3傷 加重改判9年10月
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播