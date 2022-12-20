感謝救命之恩！慈濟師兄暖捐最新型救護車 盼救更多人

慈濟師兄陳鴻永（左）捐贈1輛德國福斯最新款救護車及設備，桃園市副市長高安邦（右）代表接受。（記者李容萍攝）

2022/12/20 21:33

〔記者李容萍／桃園報導〕慈濟慈善事業基金會83歲師兄陳鴻永回饋社會，自掏腰包捐贈1輛最新款救護車及高階心臟電擊去顫器等設備，給桃園市消防局第二大隊龍岡分隊，用實際行動支持消防救護工作，期許可以幫助更多人，桃園市副市長高安邦代表接受，頒發感謝狀。

陳鴻永與妻子長期投入慈濟，平時樂善好施，默默行善幫助弱勢，夫婦倆捐贈1輛最新款救護車，配置了高階監護電擊器、三合一攜帶式氧氣組、履帶式搬運椅、抽氣式固定護木等多項救護裝備，價值約600萬元。陳鴻永說，自己曾經因身體問題被救護車緊急送醫，讓他非常感恩，決定捐贈一輛頂級救護車回饋社會，幫助更多緊急救護市民，希望讓救護隊員能為病患爭取到院前急救時間。

副市長高安邦說，陳鴻永捐贈新式救護車外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓。車身巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞，可提高病患到院前高品質緊急醫療服務，將使消防隊員執行救護工作時能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。

桃園市長當選人張善政小內閣團隊內定新任消防局長、現任消防局副局長龔永信都出席捐贈儀式。

慈濟師兄陳鴻永（右）捐贈1輛德國福斯最新款救護車及相關設備，桃園市副市長高安邦（左）頒發感謝狀。（記者李容萍攝）

慈濟師兄陳鴻永（左6）捐贈最新款救護車及設備，桃園市副市長高安邦（左7）代表接受。（記者李容萍攝）

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