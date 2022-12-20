五月天3週8場演唱會 桃捷疏運取消鐵馬夜間進站時段

桃園大眾捷運公司表示，五月天演唱會即將開唱，已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，同時配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，機捷將連續41個小時不收班，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段。（桃園大眾捷運公司提供）

2022/12/20 20:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕天團「五月天」將於3天後展開在桃園國際棒球場一連舉辦3週8場「「五月天2023諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，桃園大眾捷運公司已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，為配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，桃園機場捷運將連續41個小時不收班，讓民眾開心跨年無須煩惱交通，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段，方便朝聖的樂迷們追星。

桃捷公司表示，自本週起至明年初，桃園機場捷運A19桃園體育園區站除了樂團五月天將於23至25日、30至31日與明年元旦、7至8日晚上6點30分至10點演出，另外，由桃園巿政府主辦的桃園跨年晚會也將於本月31日晚上7點至元旦0點30分，在A18高鐵桃園站的站前廣場舉行，歡迎五迷們搭機捷到桃園國際棒球場與巨星同歡，既不塞車，快速又便捷，絕不會錯過分秒演出，而桃捷也將依人潮狀況調整或機動加開列車班次。

桃捷公司說，針對五月天演唱會，機捷末班車也將後延，A19桃園體育園區站往A1台北車站方向的末班車延至當天深夜11點45分發車、隔日凌晨0點59分抵達A1台北車站；A19往中壢方向末班車為隔日凌晨0點17分發車，9分鐘後可扺達A21環北站。

為了方便騎鐵馬的五迷們白天能悠遊桃園景點，晚間嗨唱翻天，自行車進站時間也將進行調整，本月23、30日，明年元月7日這三天自行車進站時間上午10點至下午4點，取消夜晚10點進站時段；本月24、25及31日，明年元旦、元月8日這五天例假日可提早上午6點進站至下午4點止，以上自行車進站時間，也適用於攜帶大型低音提琴的樂器在內。

桃園大眾捷運公司表示，五月天演唱會即將開唱，已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，同時配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，機捷將連續41個小時不收班，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段。（桃園大眾捷運公司提供）

桃園大眾捷運公司表示，本月23、30日，明年元月7日這三天自行車進站時間上午10點至下午4點，取消夜晚10點進站時段；本月24、25及31日，明年元旦、元月8日這五天例假日可提早上午6點進站至下午4點止，以上自行車進站時間，也適用於攜帶大型低音提琴的樂器在內。（桃園大眾捷運公司提供）

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