為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    五月天3週8場演唱會 桃捷疏運取消鐵馬夜間進站時段

    桃園大眾捷運公司表示，五月天演唱會即將開唱，已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，同時配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，機捷將連續41個小時不收班，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段。（桃園大眾捷運公司提供）

    桃園大眾捷運公司表示，五月天演唱會即將開唱，已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，同時配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，機捷將連續41個小時不收班，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段。（桃園大眾捷運公司提供）

    2022/12/20 20:00

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕天團「五月天」將於3天後展開在桃園國際棒球場一連舉辦3週8場「「五月天2023諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，桃園大眾捷運公司已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，為配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，桃園機場捷運將連續41個小時不收班，讓民眾開心跨年無須煩惱交通，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段，方便朝聖的樂迷們追星。

    桃捷公司表示，自本週起至明年初，桃園機場捷運A19桃園體育園區站除了樂團五月天將於23至25日、30至31日與明年元旦、7至8日晚上6點30分至10點演出，另外，由桃園巿政府主辦的桃園跨年晚會也將於本月31日晚上7點至元旦0點30分，在A18高鐵桃園站的站前廣場舉行，歡迎五迷們搭機捷到桃園國際棒球場與巨星同歡，既不塞車，快速又便捷，絕不會錯過分秒演出，而桃捷也將依人潮狀況調整或機動加開列車班次。

    桃捷公司說，針對五月天演唱會，機捷末班車也將後延，A19桃園體育園區站往A1台北車站方向的末班車延至當天深夜11點45分發車、隔日凌晨0點59分抵達A1台北車站；A19往中壢方向末班車為隔日凌晨0點17分發車，9分鐘後可扺達A21環北站。

    為了方便騎鐵馬的五迷們白天能悠遊桃園景點，晚間嗨唱翻天，自行車進站時間也將進行調整，本月23、30日，明年元月7日這三天自行車進站時間上午10點至下午4點，取消夜晚10點進站時段；本月24、25及31日，明年元旦、元月8日這五天例假日可提早上午6點進站至下午4點止，以上自行車進站時間，也適用於攜帶大型低音提琴的樂器在內。

    桃園大眾捷運公司表示，五月天演唱會即將開唱，已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，同時配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，機捷將連續41個小時不收班，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段。（桃園大眾捷運公司提供）

    桃園大眾捷運公司表示，五月天演唱會即將開唱，已備妥加班車疏運及人潮管制計畫，同時配合市府跨年晚會12月31日凌晨6點至明年元旦深夜11點止，機捷將連續41個小時不收班，同時調整自行車進站時間，取消夜間10點進站時段。（桃園大眾捷運公司提供）

    桃園大眾捷運公司表示，本月23、30日，明年元月7日這三天自行車進站時間上午10點至下午4點，取消夜晚10點進站時段；本月24、25及31日，明年元旦、元月8日這五天例假日可提早上午6點進站至下午4點止，以上自行車進站時間，也適用於攜帶大型低音提琴的樂器在內。（桃園大眾捷運公司提供）

    桃園大眾捷運公司表示，本月23、30日，明年元月7日這三天自行車進站時間上午10點至下午4點，取消夜晚10點進站時段；本月24、25及31日，明年元旦、元月8日這五天例假日可提早上午6點進站至下午4點止，以上自行車進站時間，也適用於攜帶大型低音提琴的樂器在內。（桃園大眾捷運公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    配合跨年晚會 桃園機場捷運規劃41小時不收班
    2022/11/30 14:12

    配合跨年晚會 桃園機場捷運規劃41小時不收班
    振曜、SDIA、元太攜手桃捷 打造車站彩色電子紙告示牌
    2022/11/23 19:47

    振曜、SDIA、元太攜手桃捷 打造車站彩色電子紙告示牌

    抗癌恐需百萬 籲政府擴大投資健康
    桃園捷運皮卡丘彩繪列車10/21啟航 全線車站開賣寶可夢套票
    2022/10/18 21:34

    桃園捷運皮卡丘彩繪列車10/21啟航 全線車站開賣寶可夢套票

    青埔這案3房坪效 超越市心豪宅⋯
    桃園市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播