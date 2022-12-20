「開瓶計畫」再度打通交通瓶頸 蘆竹五福六路新闢道路啟用

「福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程」是條長度122公尺、寬度8公尺道路位處南崁都市計畫區內，緊鄰五福宮，市府以672萬元取得用地，再以500萬元發包，投入總經費1172萬元解決原先道路寬度不足、高低差達2.2公尺，還有會車、救災皆不易等情形。（記者陳恩惠攝）

2022/12/20 18:51

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今前往蘆竹區，出席「福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程」通車典禮時表示，這條新闢長度122公尺、寬度8公尺道路位處南崁都市計畫區內，緊鄰五福宮，市府投入總經費1172萬元解決原先道路寬度不足、高低差達2.2公尺，還有會車、救災皆不易等情形，讓社區交通更安全方便，同時也一併解決排水問題，對期盼已久的社區居民是項大福音。

鄭文燦表示，市府自2016年起推動開瓶計畫，依照土地取得、地上物拆遷難易度、工程效益等排定優先順序，分年分期逐一打通各項道路瓶頸，蘆竹區規劃新闢及打通9條道路，至今已完工8條，而蘆竹的最後一哩路「油管路一段截彎取直」預計本周內可完工。

鄭提及，位於中正北路的國道一號桃園交流道，在市府爭取下，交通部推動新建蘆興南路交流道，有效分擔南崁交流道至少四成車流，同時大竹交流道匝道即將透過青埔高架橋工程，串聯至中壢青埔地區；國一甲線延伸計畫邁入實現階段，已於今年9月獲國發會審議同意，將報行政院核定，預計118年完工通車，不僅可望解決南崁中正路壅塞情形，未來物流貨車亦可快速通往航空城貨運區及台北港，將成為蘆竹的交通建設亮點。

蘆竹區長蔡世志則說，五福六路56巷鄰近住宅區，計畫道路寬度8公尺，全路段僅開闢三分之二，道路末端銜接五福一路209巷聯外進出的路幅寬度卻僅有2.8公尺，狹小巷弄兩側若加上車輛停放，導致會車不易及迴轉困難，也讓當地長期處於交通瓶頸的不便，市府為此先由工務局以672萬元取得用地，區公所以500萬元發包，上月底順利完工，小工程帶來大效益，不僅可保護用路人安全、維護居民通行權利，也將加強救護及緊急事件的疏散。

桃園市長鄭文燦（左5）今天出席「蘆竹區福祿里五福六路56巷27弄至五福六路新闢道路工程」通車典禮。（記者陳恩惠攝）

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