拚安心過年！桃市消防局模擬搶救演練 提高業者安全管理意識
〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市消防局第二、四大隊為強化災害應變能力，以及提高業者自主消防安全管理意識，今（19）日分別於A19環球購物中心、新光合成纖維公司中壢廠進行模擬搶救演練，過程逼真。
第二大隊大隊長戴明杉表示，A19環球購物中心為地上6層、地下2層、面積6000坪，又該大樓地上7至25層住宅，為住商共構的複合型建築物，場所風險不容小覷，透過搶救演練，消防人員可更掌握場所內部特性，且場所人員也更加熟悉災害應變流程，消、民合作共同守護市民的生命財產安全。
搶救演練過程中，場所員工熟悉自衛消防編組演練，加強自身對火災應變角色的能力，由通報班、滅火班、避難引導班、安全防護班及救護班各別編組如何協同實施火災搶救任務，當消防隊抵達現場後，場所員工訊息交接，讓消防隊能迅速判定現場狀況指派任務分工，包含人命搜救、滅火搶救、雲梯車升梯等，讓員工更能了解搶救流程。
第四大隊選擇平鎮區新光合成纖維公司辦理無腳本模擬搶救演練，因該廠區面積甚大，且多為挑高樓層及火載量大；火災初期業者啟動自衛消防編組，執行通報、滅火、避難逃生、救護及安全防護能力演練。
第四大隊共出動13輛消防救災車輛及消防、義消62人，消防人車到達現場後，指揮官立即與場所負責人進行救災現場狀況確認，下達廠方員工疏散、清點、消防人員安全管制、入室人命搜救、佈線滅火攻擊、周界防護、水源佔據、雲梯車升梯警戒、通風排煙等多項消防戰技，舉凡成立指揮站負責指揮調度、後勤補給、人車管制、現場情報蒐集，考驗團隊臨場應變作為。
第四大隊大隊長郭百倫呼籲，藉此次工廠消防搶救演練，可讓消防單位熟知轄區工廠特性，也能加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時的損失，期盼市民能安心過個好年。