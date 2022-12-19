桃市府小內閣新人事 張善政︰著眼科技都市、智慧醫療

國民黨桃園市長當選人張善政針對桃市府的小內閣人事說分明。（記者陳恩惠攝）

2022/12/19 16:38

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市長當選人張善政今天終於公布懸宕已久的小內閣名單，2位副市長由前台大醫院副院長王明鉅、前行政院新聞局長蘇俊賓出任，提及這次人事布局的規劃，張善政說明，從名單中可見，團隊著眼的是桃園未來的科技都市、智慧醫療，還有很多福利、科技建設等等，這次的名單希望桃園朋友覺得是個亮點，願意看團隊將來的表現，至少在還沒有表現以前，也覺得這是個非常正面的團隊。

針對名單有朱立倫、吳志揚時代的官員，是否考量派系規劃等情，張善政否認表示，團隊當初徵詢人選的時候，就是各方朋友都會給好的名單，由他晤談的時候都會強調，不管過去曾經跟誰共事過，一但進到桃園市政府，就不是誰的人，而是桃園的人，這點非常重要。

至於借將的部分，為何特別選蘇俊賓、賴淑華跟邱正生等人時，張善政說明，沒有特別理由，之前就提及徵詢很多人才，每位人才都是晤談，覺得這3位都很適當，沒有說這3位跟其他人有什麼特別不同的地方，都是一樣的方式，3位的人才、才能，大家都有看到過去的表現，應該都是很讓人覺得亮眼、信服。對於外傳蘇俊賓可能參選艱困選區的立委一事，張善政認為，蘇既然願意接受擔任副市長的邀約，生涯規劃定有相當看法，若想參選立委這是相當不可能的事情。

針對原住民族行政局長選擇未能連任的市議員陳姿伶之因，張善政說，其實跟蘇俊賓、邱正生這些朋友一樣，團隊就是徵詢很多人，取才也是根據陳姿伶議員過去表現，可以看到她從事原住民福利、服務工作有非常豐富的經驗，至於也有不少留任跟真除的考量，張也說明，團隊當然也會看現任的局處長或副手等等，他們過去的表現，覺得不錯的就來晤談，若有意願繼續打拚就會留任。

針對文化局長為何會考量邱正生一事，張善政說明，第一點是邱正生先生對於推展霹靂布袋戲國際化有非常多貢獻，第二點邱是文化創意協會聯盟的榮譽理事長，在文化創意方面也有相當著墨，第三點，邱把藝術文化結合很夯的NFT等，也有著墨，所以邱照顧過去的傳統藝術，幫助文創產業做創新，以至於未來結合新的科技與創新都很有經驗，是個非常合適的人選。

張善政也針對王明鉅、蘇俊賓兩位副市長將來分工說明表示，王明鉅醫師是位非常有名的醫師，也寫過一本書叫做「翻轉醫療」，幾年前當他與韓國瑜搭配選正副總統時，王擔任醫療長照這組的政策召集人，對王推展醫療、長照的理念非常相符，如果想對王多了解，推薦大家看「翻轉醫療」，可暸解王對醫療的理念。他覺得王來桃園，不管是未來的智慧醫療或照顧偏遠地區的醫療、長照都會幫桃園做的非常好。

至於第2名副市長蘇俊賓是桃園人，他徵詢蘇的時候，蘇表達期盼回桃園服務鄉親，對桃園很了解的蘇是位非常合適人選。

針對五人交接小組都不在名單中，張善政表示，五人小組組成時，當時已澄清過，五人小組跟入府一點關係都沒有，將來這五位會不會從外圍協助市府，還沒有談，將來會再談，是不是有意願或適合的機會，再從外圍單位服務桃園市民。

談及徵詢過程中的困難，張表示，不能說是困擾或困難的地方，推薦過來的人才也不少，真的在裡面做一些篩選，其實是非常揪心，有些人才曾經面談過，最後沒有邀他來桃園市服務，他覺得非常有遺珠之憾，對這些朋友表達謝意與歉意，希望將來有合作機會。至於25日就職典禮當天是否有特別安排，張回應「就是照交接小組安排」。

國民黨桃園市長當選人張善政針對桃市府的小內閣人事說分明。（記者陳恩惠攝）

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