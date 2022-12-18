擇偶條件超嚴！公職女要求185以上 他差1公分殘念

社工建議未婚男女在婚前不用開一大堆「想像」條件，而是要學會「換位思考」。（中壢美滿服務中心提供）

2022/12/18 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕未婚男女找對象，開出基本條件及要求是理所當然，但是如果開出的條件太另類，有時可能會錯失婚姻良機！桃園市成立近38年的中壢區美滿服務中心發現，有數名未婚男女的條件都不差，但開出的擇偶條件卻讓社工無法理解，對於安排對象得格外費心。

像是今年33歲，高考及格、身高156公分，在台北市政府擔任公職的A女，要求男生身高185公分以上，收入超過百萬，該中心曾安排一位身高184公分，收入超過200萬元的科技人，雖只差1公分，但A女仍堅持男生身高要185公分，仍表示無法接受。

今年36歲，台大、台大研究所畢業，擔任外商經理的陳姓女生告訴社工，她的父母都是台大畢業，唯一的姊姊也是台大畢業，在台大任職，姊夫也是台大，分配台大員工宿舍，姊姊生下第一個外甥就讀台大幼稚園，陳女希望未來的另一半也是台大人，至少男生要是台大畢業，期望將來孩子也是能讀台大，並且是台大畢業。

還有清大碩士，在新竹知名科技公司擔任副理的A先生，曾與一位身高168公分、體重53公斤的瘦高女生約會，兩人相談甚歡，事後A先生讚許女生外表、談吐、氣質俱優，可惜體重不是他要求的45公斤以下，儘管對方身高168、體重53公斤的女生算是瘦高，但不符他45公斤以下的期待。

資深社工徐乃義提到，其實，曾遇一位父親是醫師的女牙醫，原本希望嫁醫師，經中心前後安排5個醫師及1位國立高中老師，後來嫁給高中老師，當時女醫師的父母非常生氣，直到10年後才來謝媒，因為兩人發現女兒嫁老師之後，婚後晚上看診，女婿能在家看小孩，「將錯就錯」反而正確。

另外，有人希望男生要有賓士車，有人希望女生是軍公教，也有人認為男生要有房有車，各種天馬行空的想法讓人擔心他們何時可以找到「自己理想」或「自我幻想」的另一半。

徐乃義強調，婚姻不是「對價」關係，每一對伴侶在婚姻的過程中，都有各自不同的相處之道，未婚男女在婚前不用開一大堆「想像」條件，而是要學會「換位思考」，這當中的默契不僅成了互相依靠的羈絆，縱使偶爾有爭執、意見迥異的不愉快，實際上依偎扶持的感動，才成了完美愛情的關鍵。

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