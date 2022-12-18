獲公務人員傑出貢獻獎 桃市海管處長：沒有最好、只有更好

桃市海岸管理工程處長林立昌（右）獲蔡英文總統頒發「公務人員傑出貢獻獎」。（桃市環保局提供）

2022/12/18 22:56

〔記者陳恩惠／桃園報導〕素有「公務員奧斯卡獎」美譽的「公務人員傑出貢獻獎」，是公務人員最高殊榮，今年全國各機關推薦60名符合資格者，個人獎僅選出6名，而桃園市海岸管理工程處長林立昌能從眾多競爭者中脫穎而出，不僅是對他24年公務職涯的肯定，也是給予成立僅四年餘的海管處團隊莫大鼓勵。林立昌說，「沒有最好，只有更好」一直是他的座右銘，能獲獎都要歸功於團隊努力，即便海管處總人力僅45人，用最少人力完成外界不看好的任務，相當地有成就感。

自上任以來，踏遍桃園46公里海岸線，努力擘畫海岸永續治理藍圖的林立昌表示，明年仍有幾項重點目標，首先就是要將推廣環境教育的離海學堂持續向下扎根至幼兒園，讓環境永續觀念從小深植孩童心中，接著修復完成的10座新屋石滬群，雖已成台灣本島最大石滬群，但離桃園全盛時期近30座仍有大段距離，明年將通盤調查，協助新屋濱海植物園、後湖溪生態園區通過環教場所認證，至於永安漁港遊客中心、永安漁港及許厝港的低碳轉運中心等工程，年底前都將發包，盼明年動工儘速完成。

環保局表示，林立昌重視生態保育，為拯救陸化嚴重的許厝港濕地，發揮同理心與漁民溝通，收回被長期占用的非法魚塭，採用挖填平衡的生態工法，將老街溪出海口的淤沙挖除回填至魚塭，並因此增加22公頃的濕地面積，成為全國最大、最成功的生態復育工程，每年吸引上萬隻水鳥造訪許厝港濕地，成為水鳥濕地樂園。

他也帶領團隊奔走協調，全力保留竹圍漁港北堤的二級保育類小燕鷗育雛棲地，擴大棲地達38公頃，使小燕鷗繁殖成功率高達95％，雛鳥數創下歷年最高紀錄，為提高海洋野生動物的救援成功率，林立昌主動與日商橫濱八景島公司合作，在Xpark設立海洋野生動物急救站，把握黃金救援時間，提升照護量能，讓不幸受傷擱淺的海洋動物，盡速得到妥善救治，提高存活率。

在地景保育方面，為保存全國最寬廣、最完整的海岸沙丘地景—草漯沙丘，林立昌耗時兩年設立草漯沙丘地質公園，將長達8.1公里，284公頃的草漯沙丘納入保護範圍，訂定分區分級管理維護計畫，逐步恢復沙丘原有地形地貌，落實地景保育、地景旅遊、環境教育、社區參與等四大核心價值。另為了保存先民捕魚智慧的歷史遺跡，林也與社區志工合作，耗時4年、動員超過6000人次，成功修復10座石滬，是台灣本島最大的石滬群，並依法登錄為文化景觀，完整紀錄耆老的修滬技術，傳承新屋百年石滬文化。

此外，為推動環境教育，林立昌發揮創意及巧思，將觀音海水浴場遊客中心、蚵一哨所、海防基地等老舊蚊子館，活化轉型成草漯沙丘地景觀音展示館、新屋石滬故事館、海洋客家牽罟文化館等極具特色的海岸環境教育場館，幫老建物找到新價值，成立藻礁生態環境教室、設立里海學堂，培育種子教師及生態解說員，建構桃園濱海環境教育廊帶，讓環境教育種子在海岸生根茁壯。

為了守護千年藻礁，林積極招募成立藻礁生態保育隊、海岸巡護隊、環保潛水隊、環保艦隊等，號召千名志工投入淨海行列，並與海巡署北部分署合作設立藻礁巡護工作站，加強違規取締。另首創全國設立「海岸環境監測科技中心」，佈建海岸水質監測站及海象監測站，透過物聯網技術及大數據分析，全方位監測環境品質，建置海岸環境資料庫，超前部署預防藻礁遭受污染，使觀新藻礁保護區的總物種數較劃設前大幅成長2.7倍，藻礁生態系已快速復甦。

有感於沿海社區老化，人口外移，林立昌為了吸引年輕人鮭魚返鄉，積極打造濱海生態旅遊廊帶，輔導社區開發特色商品，扶植在地產業發展，增加就業機會，促進地方創生，除將荒廢已久的新屋永安雪森林遊憩區，營造成桃園首座濱海植物園，開發後湖溪親水園區引進獨木舟水上運動，帶動獨木舟遊湖熱潮，新建老街溪自行車景觀大橋，成功串聯大園濱海自行車道最大斷點，更排除萬難廣設五星級濱海景觀廁所，導入智慧e化管理技術，提供便利優質的遊憩環境，深獲遊客好評。

桃市海岸管理處長林立昌今年獲得素有「公務員奧斯卡獎」美譽的「公務人員傑出貢獻獎」。（記者陳恩惠攝）

桃市海岸管理工程處長林立昌（左4）獲蔡英文總統頒發「公務人員傑出貢獻獎」，海管處團隊與有榮焉。（桃市環保局提供）

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