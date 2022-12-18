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    虎頭山導覽志工培訓 桃園200高中生寒流中攀樹走繩

    為規劃建置專業導覽志工，國際扶輪3502地區今在桃園高中舉辦「桃園青年領導探索教育培訓營」，推動「桃園虎頭山自然生態與環境教育導覽培訓課程」。（記者陳恩惠翻攝）

    為規劃建置專業導覽志工，國際扶輪3502地區今在桃園高中舉辦「桃園青年領導探索教育培訓營」，推動「桃園虎頭山自然生態與環境教育導覽培訓課程」。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/12/18 22:22

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕為規劃建置專業導覽志工，國際扶輪3502地區今在桃園高中舉辦「桃園青年領導探索教育培訓營」，推動「桃園虎頭山自然生態與環境教育導覽培訓課程」，在寒流襲台之際，全桃30所高中逾200名高中生仍熱情參與。總監高志明說，這次培訓營也是全球獎助金案起跑活動，盼增進桃園市民生態保育、環境教育觀念及友善環境，藉由營隊、課堂訓練植高中生導覽解說能力，讓參與導覽的民眾提升在地情懷，認同並珍愛桃園自然環境，落實友善環境。

    主辦的桃園向陽扶輪社長陳映榕說，「桃園青年領導探索教育培訓營」是國際扶輪3502地區全球獎助金「虎嶺自然生態與環境教育導覽培訓課程」的第一階段實施計畫，從報名的329名高中生中，錄取逾200名學子參與定向越野、攀樹、走繩等野外探索課程，學子們在通過各階段考核後將擔任虎頭山的環保志工，扮演導覽員的角色。

    今天在桃園高中校園內進行的培訓營活動，內容包括攀樹、走繩兩項活動，由專業教練指導學生，寒風凜凜之下，同學們無不使出渾身解數求取最佳表現；定向越野則在虎頭山設置25個探索點，必須在50分鐘內完成3公里的越野賽，每位同學都興致勃勃，考驗自己的耐力並求突破。

    全桃30所高中逾200名高中生今天不畏寒流，熱情參與國際扶輪3502地區在桃園高中舉辦「桃園青年領導探索教育培訓營」，進行攀樹、走繩等活動。（記者陳恩惠翻攝）

    全桃30所高中逾200名高中生今天不畏寒流，熱情參與國際扶輪3502地區在桃園高中舉辦「桃園青年領導探索教育培訓營」，進行攀樹、走繩等活動。（記者陳恩惠翻攝）

    全桃30所高中逾200名高中生今天不畏寒流，熱情參與國際扶輪3502地區在桃園高中舉辦「桃園青年領導探索教育培訓營」，進行攀樹、走繩等活動。（記者陳恩惠翻攝）

    全桃30所高中逾200名高中生今天不畏寒流，熱情參與國際扶輪3502地區在桃園高中舉辦「桃園青年領導探索教育培訓營」，進行攀樹、走繩等活動。（記者陳恩惠翻攝）

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