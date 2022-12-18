中壢好暖？寒流來襲路口溫度計29度 網笑：明天搬去住

中壢區中華路、中園路口溫度計顯示29度引起熱議。（記者李容萍攝）

2022/12/18 22:06

〔記者李容萍／桃園報導〕入冬鋒面通過及首波寒流南下，全台各地氣溫驟降，合歡山降雪，各地山區出現結冰或冰霰，桃園市中壢區今天晚上低溫9度，不過，中壢工業區的中華路、中園路口由中壢扶輪社捐贈的精神堡壘，其上頭的溫度計卻一直保持在「29度」高溫，網友將照片PO到網路社群，網友打趣說，「笑死」、「這是屏東的氣溫？」「怎麼連氣溫都要搞詐騙？」但也要網友大讚「中壢好溫暖，明天搬去中壢」。

對此，中壢區公所表示，該精神堡壘標示有日期、時間和溫度計，其中溫度計已經壞掉很久了，用路人多次反映維修，因為該路口土地為中壢工業區所有，公所將請中壢工區管理服務中心或相關單位維修處理。

對於網友「中壢熱爆」的PO文，多位網友也議論說，「溫度秀逗了」、「壞好幾天了，上班經口…每天都29度」，尤其中壢區今日氣溫不到10度，對於精神堡壘出現「29度高溫」，直說與體感溫度差太多了；還有網友打趣說，這溫度計是在菲律賓買的，所以溫度還沒調過來，「果然是東南亞在台首都，連溫度都引進勞壢市」，也有網友說「原來中壢有供暖系統，真棒」、「明天就要搬遷去中壢」。

中壢區中華路、中園路口溫度計顯示29度引起熱議。（取材臉書粉專「路上觀察學院」）

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