還差1％！石門水庫阿姆坪防淤隧道 預計明年初竣工啟用

「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」出口工區的沖淤池弧型閘門設備。（資料照，北區水資源局提供）

2022/12/18 21:15

〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部水利署2017年11月於石門水庫上游新建「阿姆坪防淤隧道」，總經費逾36億元，今年9月間，因應軒嵐諾颱風洪峰雨量首度測試運轉，原在沖淤池放淤的20萬立方公尺成功隨水流帶離，驗證具排洪兼防淤效果，北區水資源局副局長郭耀程今日表示，阿姆坪防淤隧道工程進度99％，剩下大漢溪護岸工程及環境整理部分，正努力趕在今年底前完工，預計明年初辦理竣工典禮，明年颱風期間將可上場使用排洪防淤，未來朝水庫延壽目標邁進。

郭耀程說，阿姆坪防淤隧道工程全長3702公尺，是採用全國首創的抽泥沖淤方式，隧道結合抽泥與水力沖淤，透過輸泥管道、沖淤通道、運輸便道、排洪隧道四大功能，每年約可增加水庫64萬立方公尺的防淤能力，以及增加水庫每秒600立方公尺排洪量，並可降低傳統清淤運輸交通與空污衝擊，且相較傳統抽泥浚渫及遠運去化，可節省大量運輸成本。

郭耀程提到，9月間的首次沖淤操作是利用洪水上升段（洪峰到達前）操作，可兼顧排洪功能發揮，後續仍有足夠水源回蓄滿庫，讓水庫在颱風過後水情更加穩定，另外，石門水庫淤積物經分離所得的有價砂石料，可販售利用增加國庫收入，落實循環經濟政策。

「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」出口工區空拍圖。（資料照，北區水資源局提供）

石門水庫阿姆坪防淤隧道明年初竣工啟用，圖為防淤隧道進水口弧形進水閘門。（資料照，北區水資源局提供）

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