天冷泡湯！羅浮溫泉調升泉溫 200遊客進場取暖

入冬第一波寒流發威，羅浮溫泉調升泉溫，讓遊客泡的暖呼呼。（記者李容萍攝）

2022/12/18 18:25

〔記者李容萍／桃園報導〕入冬後第一波寒流來襲，桃園市復興區拉拉山出現追雪族，有民眾這兩天一家大小全副武裝，直衝上山守候，不過因為水氣不足，溫度不夠低，追雪失敗，趁著太陽露臉的好天氣，從北橫公路下山順道到「羅浮溫泉湯池」泡湯、泡腳，市府風景區管理處統計，昨天約有130名遊客進場泡湯，今天突破200人進場。

風管處長廖育儀表示，去年11月開幕的「羅浮溫泉湯池」，共增設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心獲得舒緩，其中1口SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池等劃分，平日上午10點開放，下午最晚進場時間是6點30分，可以泡湯至7點30分；假日上午10點開放，晚上最晚8點30分進場，可以泡湯至9點30分；因應近日天氣氣溫驟降，池區最高溫的藥浴池溫度調升至約45度，賞景池調升至42度，其他溫泉池約39至40度。

由於天氣寒冷，建議遊客泡湯時可以攜帶大浴巾、浴袍，以便泡完湯起身的時候可以保暖。至於心血管疾病高風險族群，泡湯前不宜大吃大喝，泡湯時要記得補充水分，泡湯起身後要留意保暖，另外也要避免短時間頻繁地冷熱泉交替，水位高度不要超過心臟，每泡10分鐘左右就起身休息，而且要緩慢起身，避免暈倒，才能夠在冷冷的天安心享受泡湯。

風管處月前推出「羅浮溫泉季」登錄發票抽大獎活動，持續至明年3月31日，期間在羅浮溫泉消費單筆滿85元以上並取得統一發票，且於明年4月16日前線上登錄發票者，即可參加抽獎，獎項包含iPhone14、iPad、百貨和超市禮券等大獎，更有隱藏版幸運兒活動，得主將獨得4萬元獎金。

入冬第一波寒流發威，羅浮溫泉調升泉溫，讓遊客泡的暖呼呼。（記者李容萍攝）

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