拉拉山急凍冷到結冰 遊客瘋上山、停車場爆滿採一出一進

桃園市復興區拉拉山巨木區一早冷到結冰。（記者李容萍攝）

2022/12/18 10:40

〔記者李容萍／桃園報導〕入冬最強寒流發威，天氣冷颼颼，桃園市復興區拉拉山也是這波寒流民眾追雪的熱門景點，有登山客提案早早安排行程，得知可能碰上降雪，直呼興奮，上巴陵停車場今日清晨7點許，溫度1.8度，預計海拔更高的拉拉山巨木區溫度更低，一早放眼望去山頭已經冷到結冰，通往巨木區的園區停車場一早爆滿，林務局新竹林區管理處拉拉山管理站已啟動車輛「一出一進」管制，請遊客注意。

根據中央氣象局的資料，17日白天氣溫約7度，因為越晚會越冷，入夜後就會出現零度以下低溫，加上充足的水氣，不僅合歡山下雪了，拉拉山有可能降下今年入冬以來第一場雪；拉拉山過去下雪都發生在12月到1月，上次下雪是今年1月，這次傳出可能降雪，民宿幾天前就已經出現訂房潮，但也要注意如果真的下雪了，可能會啟動交通管制，積雪太深還會封路。

管理站表示，拉拉山巨木區因地理位置易受東北季風影響，可能有降雪或結冰機會。考量車輛行進及區內遊客安全，一旦有降雪情形，將於入口管制站管制車輛進入，遊客仍可徒步進入。

拉拉山當地民宿於15日到17日陸續接到想要追雪的客人電話詢問有沒有空房，比過去假日多了約5成，相準寒流發威會帶來遊客，拉拉餐廳業者更提前備好食材，因為在山上已經生活將近2、30年但每次下雪都還是很興奮，和大批湧入拉拉山的遊客追雪同樂，除了店家提早準備，提醒上山的民眾也要做好防寒工作。

公路總局復興工務段長吳世傑表示，台7線高海拔路段47至60公里（巴陵-西村）路段於此波冷氣團報到期間，因辦理台7線49.8公里（大曼）災害搶修，已封閉該路段道路。

另往拉拉山桃116道路已與桃園市政府密切聯繫，如有結冰降雪管制情形，將協助CMS推播訊息。

大溪警分局巴陵派出所副所長陳麟也說，如果復興工務段通報協助實施車輛管制，警方會在台7線跟桃116線入口處管制民眾上山，除非有加裝雪鍊，才能在管制時間內上山。

桃園市復興區拉拉山巨木區停車場一早爆滿，啓動「一出一進」管制。（記者李容萍攝）

遊客前往桃園市復興區拉拉山巨木區，希望能驚喜看到下雪。（記者李容萍攝）

桃園市復興區上巴陵停車場今日清晨7點許，溫度1.8度。（記者李容萍攝）

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