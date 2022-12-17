打卡衝一波！中壢大時鐘華麗回歸 美食進駐滿額抽好禮

中壢地標「大時鐘」拆除改建成時尚新穎的外觀，將於23日開幕，多家美食進駐搶先試營運。（記者李容萍攝）

2022/12/17 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕「中壢大時鐘」中壢第一公有零售市場是老中壢人的共同回憶，但列為危樓在2017年12月拆除改建，地上6層、地下4層的新大樓今年6月完成點交，即將在明年1月23日開幕。全新的大時鐘時尚新穎，夜間可設定多采多姿燈光秀，讓民眾驚豔，已有美食進駐試營運。

中壢第一公有零售市場位在中壢大同路、中正路口，鄰近中壢火車站，是中壢歷史悠久的傳統市場，早年有舞廳、冰宮，是情侶約會的地標，更是老中壢三寶「酥糖、牛肉麵、鐮刀」重要發展地，早期由獅子會捐贈一座高兩丈的「大時鐘」鐘塔，是情侶約會碰面和中壢傳統鬧區的地標，過去還有五金雜貨、裁縫、命理館等傳統攤商，堪稱老中壢人的共同回憶。

經濟發展局長郭裕信說，新大樓天花板以大量桐花造型代表客家文化，散落於商場中心，為市場呈現生意興隆財源滾滾的聚寶盆意象，地上1至3樓委由麗陽公司營運營管理，4到6樓分別交由社會局及客家事務局使用，1樓有歷史記憶客廳，2到3樓引進日本迴轉壽司壽司郎、統一企業知名烤雞連鎖21風味館、知名餐飲集團超夯の燒肉、超夯川麻辣鍋等品牌進駐，搭配戶外大時鐘廣場及街頭廣場舉辦假日文創市集，相信可以串聯周邊商圈，提升商業機能。

全新開幕的中壢大時鐘自12月23日到明年1月8日，享有全館各店優惠，還有消費滿額抽獎，當日累計消費滿1000元，有機會抽到iPhone等好禮。新大樓地下層為停車場，提供119輛汽車格及100輛機車格，設有電動車停放區供電動汽車充電樁，停車場今年9月15日已開始營運。

新大樓打造友善無障礙環境，以不同材質地坪銜接保持順平及美觀，屋頂設置太陽能板，每年可發電量約2萬2660度，可節省可觀電費，梯廳與商場採用穿透性玻璃，讓外面的人可以看到裡面的人潮。

中壢地標「大時鐘」新大樓天花板以大量桐花造型代表客家文化，隨著店家試營運，民眾入內遊逛。（記者李容萍攝）

中壢地標「大時鐘」拆除改建時尚新穎的外觀，入夜後外牆大時鐘可變化燈光秀。（記者李容萍攝）

多家美食進駐搶先試營運，吸引排隊民眾入內嘗鮮。（記者李容萍攝）

中壢大時鐘新大樓地下層為停車場。（記者李容萍攝）

中壢大時鐘新大樓地下層為停車場。（記者李容萍攝）

中壢大時鐘新大樓各樓層配置標示。（記者李容萍攝）

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