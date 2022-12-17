療癒！農場「出租小雞」 攜手高中生募資助10家幼院童資金

孩子們圍在一起觀察小雞的一舉一動。（鍾志忠提供）

2022/12/17 21:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區三和青創基地由廢棄雞舍改造，去年成為龍潭大北坑第二遊客中心，在地青農鍾志忠經營「姐夫農場」，推出「出租小雞」與孵蛋體驗，不只進入學校讓學童推廣生命教育，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，不少人待在家有小雞陪伴頗受歡迎；18歲高中自學生趙之安攜手推動公益募資，盼籌款25萬元，讓孵蛋計畫及小雞們前進10家育幼院，陪伴弱勢孩童會負責任及習慣養成。

42歲的鍾志忠原本在台北藥品公司當業務，工作績效還不錯，但總覺得在幫別人賺錢，他毅然離職回老家，運用家裡的土地開始養雞，農場從最初的19隻小雞開始養，至今維持在300多隻雞的範圍。

鍾志忠的農場本業就是養雞，疫情期間大家時常待在家，因此展開孵蛋計畫、小雞出租等活動，提供雞籠、飼料與小雞等設備，待租期屆滿再交還給他，讓民眾在家體驗受精卵的孵化到小雞出生的陪伴照顧，這不僅僅是農事活動，可避免小雞長大後面臨棄養與宰殺問題，更富有生命教育意義，疫情期間，許多家長在家遠距工作，小雞也成為親子間情感潤滑劑大受歡迎。

鍾志忠說，許多民眾養51天後將小雞歸還，都會跟他分享點點滴滴，讓他內心相當感動，因此想把鼓勵、讚美帶給育幼院的孩子，讓他們重新找到自信；這項公益平台募資計畫將優先推向育幼院的孩子、高風險少年等弱勢孩子，希望讓這些孩子能有被依賴的感覺，無形中產生彌補生命中部分缺憾的那一塊。

趙之安也說，自己也是出租小雞客戶之一，透過活動在家也能進行農事體驗及生命教育，從中體驗受精卵的孵化到小雞出生的陪伴與照顧，覺得過程很有意義，於是兩人討論希望能讓更多孩子參與這項生命體驗。

鍾、趙兩人目前在台灣群募平台「WaBay 挖貝」進行募資，以一家育幼院花費2萬5000元計算，預計服務10家育幼院，募款截止日期至明年1月17日，可單筆贊助100、500、1500及3000元等款項，另外也有企業贊助，詳細計畫內容可上網搜尋「初生小雞教會孩子的生命功課｜沉浸式校園巡迴公益募資計畫」。

青農鍾志忠推廣孵蛋體驗及出租小雞，盼推廣至弱勢孩童讓更多人感受生命的誕生與珍貴。（記者李容萍攝）

孩子摸著小雞露出幸福的笑容。（鍾志忠提供）

孩子在家為小雞佈置溫馨的家，父母也在家裡發展相關的美術勞作讓孩子參與。（鍾志忠提供）

青農鍾志忠推廣孵蛋體驗及出租小雞，盼推廣至弱勢孩童讓更多人感受生命的誕生與珍貴。（記者李容萍攝）

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