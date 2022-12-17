全台最美圖書館！桃園新總圖試營運總量管制2千人 週一休館

桃園市立圖書館新總館試營運，各樓層採分齡分眾閱讀空間，相當人性化。（記者謝武雄攝）

2022/12/17 20:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立圖書館新總館耗資27億元、歷經4年完工，今天（17日）揭幕試營運，新總館占地1萬5600餘坪，為地下2層、地上8層建築物，藏書100萬冊，1樓還有日本知名蔦屋書店及星巴克，試營運期間週一固定休館，人流控制2000人為限。

桃園市鄭文燦主持試營運揭幕，他說，新總館終於克服所有挑戰開館，建築以「生命樹」為概念，採用節能採光通風井、綠色螺旋、環保外皮等綠色低碳設計，軟體則引進無線射頻識別系統（RFID）技術、自動還書及預約座位系統、多媒體中心、VR沉浸式體驗等內容，打造嶄新、高標準的圖書館。

鄭文燦巡視總館各樓層設施及1樓蔦屋書店，他說，新總館是地方政府層級最大圖書館，1到7樓是分齡分眾閱讀空間，8樓則是行政辦公室，除了圖書館，新總館也結合商業空間，形成複合式文創基地，其中，「蔦屋書店」同步開放營運，而與「圖書館棟」相鄰共構的「電影院棟」正在進行室內裝修，預計明年啟用。

鄭文燦說，新總館建築外牆設計「綠色螺旋」的立體綠化步道，可從地面公園通往頂樓花園，所在的藝文廣場左邊為「鐵玫瑰」造型桃園展演中心，右邊則是「生命樹」新總館，兩大場館對稱呼應，未來捷運綠線通車後，藝文廣場設有桃園展演中心G11站、大興西路G10站，方便借書閱讀、看表演、看電影。

桃園市立圖書館館長姚敦明說，新總館今中午開放試營運，試營運期間固定於週一休館，為避免人潮擁擠，採取總量管制，入場限制2000人，開館期間將舉辦各種講座。目前桃園、新北有一證通服務，持有桃園借書證可以異地借書、異地還書，而桃竹竹苗借書證通用可4縣市借書，但無異地還書功能。

桃園市立圖書館新總館試營運，民眾湧入體驗。（記者謝武雄攝）

桃園市立圖書館新總館蔦屋書店同歲開始營業。（記者謝武雄攝）

桃園市立圖書館新總館各項設施相當人性化。（記者謝武雄攝）

桃園市長鄭文燦等人主持桃園市立圖書館新總館試營運揭幕儀式。（記者謝武雄攝）

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