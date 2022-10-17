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    首頁　>　桃園市

    韓國瑜何時到桃園助選？ 張善政：還在拿捏最好時機點

    張善政（右2）出席龍潭區婦女後援會成立大會，感謝一旁立委呂玉玲（左1）把她親手做的善願花（胸前）送給他。（記者李容萍攝）

    張善政（右2）出席龍潭區婦女後援會成立大會，感謝一旁立委呂玉玲（左1）把她親手做的善願花（胸前）送給他。（記者李容萍攝）

    2022/10/17 23:14

    〔記者李容萍／桃園報導〕外傳前高雄市長韓國瑜將到桃園市為國民黨桃園市長候選人張善政站台輔選，至於究竟是否有確切日期？張善政今日下午出席龍潭競選服務處成立龍潭區婦女後援會時表示，韓國瑜或是國民黨主席朱立倫等任何人來桃園助選，他都非常感激，至於韓的時間，還在拿捏最好的時機點。

    對於對手民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說他跟韓國瑜搭檔參選總統與副總統，卻對於敗選推說不是主帥，無法理解張究竟如何看待韓國瑜。張善政說，他看待韓國瑜就是一個非常好的夥伴，而韓國瑜這次會來桃園幫忙助選，他也是非常珍惜，就這麼簡單，請民進黨不要見縫插針。

    會中，張善政感謝一旁立委呂玉玲把她親手做的善願花送給他，他說，自己前段時間提出婦幼政見，當中包含要設立全台第一個婦幼專屬局處，沒想到卻因為局處數量，被對手鄭運鵬嘲諷不懂桃園，他強調自己和現場後援會成員一樣，有極大的熱情捍衛市民的福利，「事在人為，當了市長以後，當然就可以去調整現在的局處」，同時喊話11月26日，票投給張善政及國民黨龍潭區3位議員（徐玉樹、劉熒隆、林昭賢）全壘打，才能翻轉桃園，改變台灣。

    張善政（中）出席龍潭區婦女後援會成立大會，全場婦女志工手持她親手做的善願花助陣。（記者李容萍攝）

    張善政（中）出席龍潭區婦女後援會成立大會，全場婦女志工手持她親手做的善願花助陣。（記者李容萍攝）

    張善政（中）出席龍潭區婦女後援會成立大會，進行授旗。（記者李容萍攝）

    張善政（中）出席龍潭區婦女後援會成立大會，進行授旗。（記者李容萍攝）

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