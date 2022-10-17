張善政陣營批綠營「抹紅」 林飛帆：不如說明與致公黨關係

鄭運鵬競選辦公室政策平台召集人林飛帆。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/17 22:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬指對手張善政是中華民族致公黨最高顧問，與韓國瑜都是支持兩岸統一，張善政競選總部發言人、桃園市議員候選人凌濤批綠營只會打「抹紅牌」、炒冷飯，為搶救岌岌可危選情口不擇言；鄭運鵬競選辦公室政策平台召集人林飛帆晚間回擊，與其說別人抹紅，不如說明自己與致公黨關係。

林飛帆表示，韓國瑜2018年就任高雄市長未滿3個月就走進香港中聯辦，成為台灣首位走入香港中聯辦的台灣縣市首長，中聯辦是北京當局在香港的最高代表機構，負責替北京在香港進行維穩，壓制反對意見，推動一國兩制，也被稱作香港的太上皇政府，韓國瑜不顧此舉對台灣國際形象與國家主權的傷害，且與北京治港官員會晤。

林飛帆表示，當初大力鼓勵台灣科技大廠西進中國的是張善政，擔任以促統為宗旨的致公黨最高顧問也是張善政，「抹紅張善政的不是別人，是他自己致公黨的身分跟主張」。

林飛帆表示，中國二十大近日召開，習近平更是多次強調「絕不放棄武力統一台灣」，且中共持續破壞台海現狀，製造兩岸衝突，但檢視張善政一直以來的言行，不但不批判中國破壞區域和平穩定的作為，反而選擇與急統的致公黨站在一起，還擔任致公黨唯一最高顧問，張善政應該清楚說明是否支持致公黨的主張。

林飛帆表示，致公黨裡的2個主席都是詐騙集團，用非法手段吸金30億元，張善政身為該黨最高顧問，對促統立場不解釋，對詐騙情事也沒有一句說明，說別人抹紅自己，卻不說明清楚與致公黨的關係，桃園是台灣的國門，張善政作為候選人，對於自身擔任涉犯詐騙的促統政黨顧問，應清楚向國人交代。

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