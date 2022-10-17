螞蟻雄兵辛苦了！ 桃市新總圖70萬冊圖書搬遷上架

歷經4個多月時間，桃園總圖70萬冊圖書搬遷上架任務大功告成。（記者李容萍攝）

2022/10/17 22:06

〔記者李容萍／桃園報導〕座落在桃園藝文廣場的桃園市立圖書館新總館，外觀由日本「梓設計」頂尖建築師以「生命樹」為設計概念，內部則是「智慧螺旋」的採光天井設計，被譽為「全國最美圖書館」。桃園市立圖書館總館預計11月5日起開放民眾進館體驗，採官網線上預約制，每日限額1200人，館長姚敦明今日宣布，已完成共70萬冊圖書搬遷上架的工程，他感謝市圖同仁以螞蟻雄兵精神，同心協力完成這項圖書搬遷與上架的艱鉅任務。

姚敦明說，新總館的圖書搬遷計畫是從現有的文化局總館遷移到藝文特區新總館，自6月起每天動員市立圖書館40到50位同仁進行圖書搬遷與上架作業，大夥得克服在沒有空調且有粉塵的工作環境，從書架清潔、架位標示，將70萬冊圖書從地下室搬運至各樓層，再進行拆箱、圖書分類、上架整架，替每一本書在圖書館裡找到屬於它的位置。

姚敦明提到，市府為了新總館的成立共編列購書經費2億元，分3年陸續採購新總館圖書，包含VR裝置沉浸式體驗英文學習館藏、各式各樣的童書繪本、玩具館藏、立體圖書、外文圖書如英文、法文、日韓文等、東南亞圖書如泰國、印尼等、雙視圖書、視聽資料及電子書等，同時提供影音串流服務，並於新總館設置親子閱覽區、青少年閱覽區、樂齡閱覽區、多元文化區、地方文獻區及語言學習區等，以滿足各年齡各族群的閱讀需求。

姚說，新總圖涵蓋的8層樓的圖書館棟、5層樓的電影棟，設置容納400席汽車位、400席機車位的地下2層停車場。除了圖書館棟，電影棟OT（營運、移轉）商場將進駐蔦屋集團旗下的小型複合商場、知名影城、星巴克、台灣霹靂布袋戲文創商業空間等，打造新總館為複合式文創園區，成為桃園休閒、閱讀、看展、享受美食及觀賞電影的新地標、新景點。

歷經4個多月時間，桃園總圖70萬冊圖書搬遷上架任務大功告成。（記者李容萍攝）

歷經4個多月時間，桃園總圖70萬冊圖書搬遷上架任務大功告成。（記者李容萍攝）

桃園市立新總圖內部有「智慧螺旋」的通風採光天井。（記者李容萍攝）

桃園市立新總圖以「生命樹」概念打造，外觀佈滿木絲紋與玻璃帷幕。（記者李容萍攝）

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