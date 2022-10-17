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    天冷泡湯！「羅浮溫泉季」登錄發票抽大獎 最高可獨得4萬

    羅浮溫泉湯池的SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，另有兒童遊戲池、賞景池，適合全家泡湯。（記者李容萍攝）

    羅浮溫泉湯池的SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，另有兒童遊戲池、賞景池，適合全家泡湯。（記者李容萍攝）

    2022/10/17 21:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區羅浮溫泉湯池喜迎開館週年慶，市府風景區管理處在今年度「羅浮溫泉季」推出登錄發票抽大獎活動，於24日起至明年3月31日在羅浮溫泉消費單筆滿85元以上並取得統一發票，且於明年4月16日前線上登錄發票者，即可參加抽獎，獎項包含iPhone14、iPad、百貨和超市禮券等大獎，更有隱藏版幸運兒活動，得主將獨得4萬元獎金，邀請遊客上山享受療癒美人湯、遊賞泰雅原民文化。

    風管處長廖育儀表示，羅浮溫泉湯池除了戶外已啟用4年的免費泡腳池體驗，共建戶外6池大眾池，溫泉泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，其中SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池；去年11月11日開幕後，去年11、12月，每月都有近3000名遊客前往泡湯，但今年1月起因受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響遊客數持續下降，至今年5月遊客數降至僅831人、6月也才1011人。

    廖育儀說，風管處推動羅浮溫泉的發展，從7月1日至9月30日推出泡湯4折的優惠，遊客數逐漸回溫，9月甚至達到3736人，雖然泡湯4折活動已經截止，目前尚有風景區門票全額折抵的優惠，凡持有桃園市風景區（如後慈湖、小烏來）當日門票票根購票入場者可全額折抵，另有4人同行1人免費的活動。

    另外，在「羅浮溫泉季」活動期間，完成線上發票登錄者同時可在臉書參加限定加碼抽獎活動，包括「羅浮最強狂粉站出來」，凡是姓名中任1字與「羅」、「浮」同音者，只要在期限內至上「北橫慢旅」臉書粉絲團登記，即可抽高級渡假酒店住宿券（2名）；以及「我在羅浮你在哪裡」，於活動期間前往羅浮泡溫泉、拍照並於指定貼文上傳照片的朋友，即可抽Line點數卡900點（15名）。

    羅浮溫泉湯池開幕即將屆滿1年。（記者李容萍攝）

    羅浮溫泉湯池開幕即將屆滿1年。（記者李容萍攝）

    羅浮溫泉湯池開幕即將屆滿1年。（記者李容萍攝）

    羅浮溫泉湯池開幕即將屆滿1年。（記者李容萍攝）

    位於羅浮溫泉湯池入口處旁的泡腳池，為免費體驗，是遊憩北橫的熱門歇腳處。（記者李容萍攝）

    位於羅浮溫泉湯池入口處旁的泡腳池，為免費體驗，是遊憩北橫的熱門歇腳處。（記者李容萍攝）

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