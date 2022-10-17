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    首頁　>　桃園市

    楊梅、平鎮交界福羚路 彎道改善暨周邊綠美化完工通車

    平鎮區福羚路彎道改善完工通車，可望終結通勤通學交通危險。（記者李容萍攝）

    平鎮區福羚路彎道改善完工通車，可望終結通勤通學交通危險。（記者李容萍攝）

    2022/10/17 21:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅、平鎮兩區交界的福羚路，長期為通勤及學生通學必經道路，也是周邊社區民眾健行路徑，副市長李憲明今日主持福羚路彎道改善暨道路周邊綠美化工程完工通車典禮表示，此區路段也是茶葉改良場與農田地景的串連道路，工程設計路邊側溝，於鄰民宅側新設排水暗溝，以改善當地及周邊排水效能，通車後可有效提升當地交通改善、用路人行車品質，充分體現小工程大效益。

    李憲明表示，原有福羚路狹窄、彎曲線型，道路坡度落差，且有視覺死角，行經人車危險，市府規畫福羚路口截彎取直及拓寬，同時美化周邊公有地景觀，完工啟用可滿足當地交通安全及品質，提升行車速率及安全。

    市政府新建工程處 總工程司許維庭表示，福羚路彎道改善暨道路周邊綠美化工程，起自楊梅石門大圳與福羚路交會處，終點為平鎮區中興路段，長度約35公尺、寬約8公尺，市府斥1521萬元改善工程，今年3月開工，內容包含道路拓寬鋪設，新設排水系統、人行步道、活動大草皮、多功能廣場及綠地景觀、智能路燈、景觀高燈等。

    新工處為強化與豐富道路緩曲線的視覺及景觀，在景觀規劃設計上，種植開花喬木黃鈴木，以及樟樹、光臘樹與楓香樹等，工程也規劃活動大草皮及多功能廣場，運用漿砌塊石以呼應在地客庄特色，可供居民舉辦活動及休憩使用，塑造悠閒的自然生態環境，使整體景觀風情更加豐富多元。

    平鎮區福羚路彎道改善完工通車，可望終結通勤通學交通危險。（記者李容萍攝）

    平鎮區福羚路彎道改善完工通車，可望終結通勤通學交通危險。（記者李容萍攝）

    平鎮區福羚路彎道改善完工空拍圖。（桃園市政府提供）

    平鎮區福羚路彎道改善完工空拍圖。（桃園市政府提供）

    桃園市副市長李憲明（中）等人主持平鎮區福羚路彎道改善暨道路周邊綠美化工程通車典禮。（記者李容萍攝）

    桃園市副市長李憲明（中）等人主持平鎮區福羚路彎道改善暨道路周邊綠美化工程通車典禮。（記者李容萍攝）

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