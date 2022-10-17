體育界後援會成立 鄭運鵬︰運動就是觀光 全方位啟動體育發展

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右4）由桃園市長鄭文燦（右5）陪同，出席體育界後援會成立大會。（記者周敏鴻攝）

2022/10/17 20:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬晚間由桃園市長鄭文燦陪同，出席體育界後援會成立大會，鄭運鵬同時發表「設施再進化，到處好運動」、「運動就是觀光」、「訓練再加碼，選手大後盾」體育政見，希望從體育設施、觀光與照顧等三面向，全方位啟動桃園市的體育發展。

「設施再進化，到處好運動」推動捷運站等地設置微型運動中心，並盤點閒置空間以增加運動設施，另將打造街道或公園臨時運動場讓「桃園就是我的運動場」，並推社區關懷據點等地辦體適能免費課程讓長者更有力；「運動就是觀光」規劃棒球、籃球等職業賽事結合觀光的套裝旅遊行程，照顧移工的休閒與運動，鄭運鵬強調，市府另還將結合景點，發展特色運動，例如台7線北橫自行車大賽、濱海馬拉松、阿姆坪水上運動競技等。

「訓練再加碼，選手大後盾」的具體作法，包括提供體育班每年申請集訓費用3萬元、增加菁英培訓計畫經費以鼓勵移地訓練等、各單項委員會訓練器材等必要資源補助增為1500萬元、讓體育班配置足額傷害防護員並研議發放獎勵金、提供選手運動心理諮商、輔導優秀選手擔任教練、建置完整體系以達到育才與留才效果、研議提高教練聘用數量並提升月薪到5萬元等。

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