為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    體育界後援會成立 鄭運鵬︰運動就是觀光 全方位啟動體育發展

    民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右4）由桃園市長鄭文燦（右5）陪同，出席體育界後援會成立大會。（記者周敏鴻攝）

    民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右4）由桃園市長鄭文燦（右5）陪同，出席體育界後援會成立大會。（記者周敏鴻攝）

    2022/10/17 20:18

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬晚間由桃園市長鄭文燦陪同，出席體育界後援會成立大會，鄭運鵬同時發表「設施再進化，到處好運動」、「運動就是觀光」、「訓練再加碼，選手大後盾」體育政見，希望從體育設施、觀光與照顧等三面向，全方位啟動桃園市的體育發展。

    「設施再進化，到處好運動」推動捷運站等地設置微型運動中心，並盤點閒置空間以增加運動設施，另將打造街道或公園臨時運動場讓「桃園就是我的運動場」，並推社區關懷據點等地辦體適能免費課程讓長者更有力；「運動就是觀光」規劃棒球、籃球等職業賽事結合觀光的套裝旅遊行程，照顧移工的休閒與運動，鄭運鵬強調，市府另還將結合景點，發展特色運動，例如台7線北橫自行車大賽、濱海馬拉松、阿姆坪水上運動競技等。

    「訓練再加碼，選手大後盾」的具體作法，包括提供體育班每年申請集訓費用3萬元、增加菁英培訓計畫經費以鼓勵移地訓練等、各單項委員會訓練器材等必要資源補助增為1500萬元、讓體育班配置足額傷害防護員並研議發放獎勵金、提供選手運動心理諮商、輔導優秀選手擔任教練、建置完整體系以達到育才與留才效果、研議提高教練聘用數量並提升月薪到5萬元等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭文燦︰鄭運鵬民調領先 需拉大到5％至8％
    2022/10/16 15:41

    鄭文燦︰鄭運鵬民調領先 需拉大到5％至8％
    鄭文燦批張善政只會唱衰桃園 鄭運鵬：市民不願走回頭路
    2022/10/12 12:12

    鄭文燦批張善政只會唱衰桃園 鄭運鵬：市民不願走回頭路

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    張善政造勢晚會驚見動員遊覽車 鄭運鵬批為了選舉雙重標準
    2022/10/09 13:41

    張善政造勢晚會驚見動員遊覽車 鄭運鵬批為了選舉雙重標準
    鄭文燦角逐足協理事長短期不入閣 鄭運鵬：尊重選擇
    2022/10/05 12:46

    鄭文燦角逐足協理事長短期不入閣 鄭運鵬：尊重選擇

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    桃園市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播