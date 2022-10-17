「咱的超級好鵬友」競選影片中人現身 力挺鄭運鵬當選

「咱的超級好鵬友」競選影片中的陳情人，出席記者會力挺民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左2）當選。（記者周敏鴻攝）

2022/10/17 14:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今推出「咱的超級好鵬友」競選影片，講述他擔任立委期間協助亮羽洗衣庇護工場陳情案等3個故事，鄭運鵬說，3個故事的主人翁，陳情時甚至還未入籍桃園市，但他秉持貼心、照顧的原則，遇到民眾有困難，一定會盡量幫忙，未來當選後，他會持續當民眾的遮雨棚，支持者可以放心將桃園交給他。

3件陳情案，分別是越南籍婦人黃氏姮嫁來台灣卻因她丈夫往生等狀況而未能得到台灣籍導致生活困頓、亮羽洗衣庇護工場創辦人劉月廷為身心障礙者開設工場但承接標案不順利、陳小發等龜山區青山路部分住戶長年沒有自來水可用等狀況，競選影片中敘述鄭運鵬協助解決問題，並由當事人表達感謝。

劉月廷、黃氏姮上午出席鄭運鵬北區競選總部的競選影片發布記者會，力挺鄭運鵬當選，劉月廷說，她為了幫助身心障礙者就業，開設亮羽洗衣庇護工場，因鄭運鵬提供相關法規與行政流程等協助，讓工場營運順利，還不時能獲贈生活物資；黃氏姮則說，她18年前嫁來台灣，歷經丈夫因病過世、未能拿到永久居留權等挫折，十分辛苦，多虧鄭運鵬及時伸援，她的環境改善，如今孩子已經就讀高中了。

「鄭運鵬要成為大家最有力的超級好朋友」，鄭運鵬說，對於民眾的需求，他始終秉持貼心、照顧的心情認真聆聽，再設法找到突破點來解決問題。未來他將持續擴大照顧範圍，以亮羽洗衣庇護工場為例，他協助工場營運順利後，未來將推桃園敬老卡的社福點數800點可運用在所有的庇護工場，讓政府照顧長者、長者照顧弱勢。

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