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    首頁　>　桃園市

    鄭運鵬批張善政選副總統自豪 敗選又甩鍋是反覆又矛盾

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左）批對手張善政反反覆覆、前後矛盾。（記者周敏鴻攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左）批對手張善政反反覆覆、前後矛盾。（記者周敏鴻攝）

    2022/10/17 11:55

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬上午被媒體詢及「對手張善政對於韓國瑜站台一事持續閃躲」一事，他強調，韓國瑜、張善政2020年搭當參選總統與副總統，張卻對於敗選推說「不是主帥」，他無法理解張究竟是如何看待韓。但張常前後矛盾，例如張批民進黨造勢晚會動員遊覽車，但張自己造勢動員更多、也完全不解釋。

    鄭運鵬說，每一名政治人物都會與他的團隊有革命情感，張善政對於自己從政曾參選過副總統很自豪，落選後卻又推說「不是主帥」，反反覆覆、前後矛盾，民眾要如何知道張講的，哪一個才是真的。從政有高低起伏，他不在意，但張與韓國瑜相同理念，都支持兩岸統一，張更是反獨促統致公黨的最高顧問，韓來幫張站台助講，是非常合理、對選情也有很大的影響，但他不擔心，因他堅信鄭文燦的好成績，禁得起考驗，將能幫助他獨立過半。

    至於前桃園縣長吳志揚可能於22日在張善政造勢晚會站台，鄭雲鵬認為，吳志揚代表國民黨舊時代，在張參選過程中有一個角色，非常合理。鄭文燦2任8年的大進步，比得上前桃園縣長朱立倫的8年、吳志揚的5年施政成績，要選擇將市政紅利歸於民眾的鄭文燦與他，還是要讓國民黨回來，他有信心民眾會做出最好的選擇。

    另，鄭文燦宣稱鄭運鵬能擴大領先張善政5至8%，鄭運鵬強調，他參選第1天就說他是來擴大領先差距的，因為他有鄭文燦的高施政滿意度、蔡英文總統帶領國家經濟成長得到民眾滿意的2大基礎，相信民眾不會讓國民黨回來、不會讓桃園市8年的發展前功盡棄，未來他將持續照顧、貼心，贏得民眾的信任，領先甚至可以超過5至8%。

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