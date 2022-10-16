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    首頁　>　桃園市

    防重症降風險 桃市府10/22開18處次世代疫苗接種站

    桃市衛生局長王文彥表示，「0＋7」新制上路後，武肺疫苗打氣回流，昨天（15日）開設12處輝瑞嬰幼兒及兒童疫苗接種站，有3993名6個月以上至11歲幼童完成接種，其中53％是接種第一劑輝瑞嬰幼兒疫苗。（桃市衛生局提供）

    桃市衛生局長王文彥表示，「0＋7」新制上路後，武肺疫苗打氣回流，昨天（15日）開設12處輝瑞嬰幼兒及兒童疫苗接種站，有3993名6個月以上至11歲幼童完成接種，其中53％是接種第一劑輝瑞嬰幼兒疫苗。（桃市衛生局提供）

    2022/10/16 23:48

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍處於高原期，桃園市政府衛生局長王文彥表示，持續提升疫苗接種的涵蓋率是確保民眾健康的重要方式，由於市境18歲以上莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種的情形相當踴躍，市府已規劃於本月22日（本週六）全天持續開設莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種站，提醒民眾把握機會，儘速完整接種，保護自己與家人的健康。

    王文彥表示，邊境政策鬆綁「0＋7」新制近日上路後，昨（15）日雖然天候不佳、飄著細雨，不過一早就陸續有家長帶孩子來接種疫苗，市境的輝瑞嬰幼兒及兒童疫苗的打氣明顯回流，12處接種站總計有3993名幼童完成接種，根據統計，其中有53％是接種第一劑輝瑞嬰幼兒疫苗，由此可見家長對於讓孩子接種疫苗更有信心，同時也呼籲其他家長儘早讓孩子完成疫苗接種，可以減少重症或MIS-C發生。

    王文彥再次提醒，完整接種疫苗會降低感染後重症風險，獲得更好的保護，目前國內仍處於社區流行階段，衛生局仍持續規劃社區接種站免預約接種服務，同時也有30於家診所及13區衛生所增開嬰幼兒、兒童及成人施打武肺疫苗門診，提供民眾專業、友善、便利、可近的接種疫苗。

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