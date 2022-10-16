桃市復興區長候選人蘇佐璽競總成立 校長立委站台力挺

民進黨首位山地原住民立委伍麗華（中），從屏東北上桃園力挺民進黨提名的復興區長候選人蘇佐璽。（記者李容萍攝）

2022/10/16 23:36

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨提名首位復興區長候選人、也是現任八德區大成國中校長蘇佐璽，今（16）日傍晚在羅浮地區成立競選總部，雖然山區雨勢不斷，仍澆不熄爆棚支持者冒雨從部落前往相挺，素有「校長立委」之稱的民進黨首位山地原住民立委伍麗華（曾任國小校長）遠從屏東北上站台表示，多次造訪復興區，發現「復興區在等一個人，那一個人就是蘇佐璽」，她呼籲部落鄉親一定要支持這位年輕、優秀校長返鄉服務，相信復興區會改變，會升級、蛻變，可以「UP UP（升級）」。

幾乎每天站在大成國中校門協助導護的八德區市議員蔡永芳也冒雨上山站台助講表示，地方需要改變，蘇佐璽告訴他校長工作已做的得心應手，想把治校才能推廣回到原鄉服務，隨著大成國中校務升級、學生增加，每年都得祭出總量管制措施，讓身為導護志工隊隊長的他與有榮焉，雖然不捨蘇校長離開學校，但也祝賀復興區民有福了！

會中，蘇佐璽一一接受用泰雅傳統編織的勝利頭帶、勝利背帶，以及好彩頭、包粽、凍蒜等吉祥物，他致詞感謝桃園市長鄭文燦多次推薦他代表民進黨參選，發表「青年回流，打造鄉里；科技導入，創新產業；富裕共榮，幸福尊嚴；健康照護，樂活友善；文化復興，多元融合」等五大政見，主動爭取中央與市政府經費資源，讓文健站、長照和日照的課程，透過偏鄉Uber接送部落長輩和小孩。

蘇佐璽除提出山區交通App（車流量、停車位、偏鄉Uber），同時感謝鄭文燦爭取「北橫國家風景區」設立在即，未來中央政府每年有好幾億元挹注更多經費與資源在復興區，打造北橫延線亮點，讓復興區再次大成長。

至於鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨日下午前往復興區三民里的東興宮參香祈福，兩人原本連袂前往蘇佐璽競選總部合體站台，但因受尼莎颱風外圍環流帶來豪雨且後山道路有零星坍方災情影響，臨時取消行程，經透過視訊得知現場爆棚，也送上「高票當選」的祝福。

八德區市議員蔡永芳（前右）上山為民進黨提名復興區長候選人蘇佐璽（前左）站台力挺。（記者李容萍攝）

民進黨提名首位復興區長候選人蘇佐璽成立競選總部大爆棚。（記者李容萍攝）

民進黨提名首位復興區長候選人蘇佐璽（中）成立競選總部大爆棚，獲部落編織老師致贈勝利頭帶。（記者李容萍攝）

民進黨提名首位復興區長候選人蘇佐璽（右）在成立競選總部大會發表五大政見。（記者李容萍攝）

民進黨提名首位復興區長候選人蘇佐璽（右）成立競選總部獲贈好彩頭。（記者李容萍攝）

民進黨提名首位復興區長候選人蘇佐璽（右）成立競選總部獲贈象徵凍蒜的蒜頭。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（左4）偕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左5）前往復興區東興宮參香祈福。（記者李容萍攝）

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