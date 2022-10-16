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    首頁　>　桃園市

    狂風暴雨中開跑！桃園大觀盃馬拉松「只要完賽」就很了不起

    第2屆大觀盃海洋國際馬拉松清晨在大園區竹圍漁港開跑，今年吸引5000多位跑友報名，受到颱風外圍環流影響，開跑時現場狂風又暴雨，仍澆不熄跑友的熱情。（記者鄭淑婷攝）

    第2屆大觀盃海洋國際馬拉松清晨在大園區竹圍漁港開跑，今年吸引5000多位跑友報名，受到颱風外圍環流影響，開跑時現場狂風又暴雨，仍澆不熄跑友的熱情。（記者鄭淑婷攝）

    2022/10/16 18:19

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕第2屆大觀盃海洋國際馬拉松今天清晨在大園區竹圍漁港開跑，今年吸引5000多位跑友報名，受到颱風外圍環流影響，開跑時現場狂風又暴雨，仍澆不熄跑友的熱情，有初半馬跑友笑說，沿途因風雨全身溼透、視線模糊，還得涉過淹水路段，一度以為在跑越野賽，「絕對是這輩子最難忘的賽事」，完賽成就感破表。

    大觀盃路徑規劃跨越大園、觀音區海岸線，沿途有新街溪溼地、國家級許厝港濕地、草漯沙丘地質公園、大園潮音海岸觀景步道、觀音白沙屯觀景步道、白玉藻礁、觀音濱海遊憩區、竹圍漁港等景點，不時還有桃園機場起降飛機呼嘯而過「陪跑」，同時囊括海、陸、空秘境，首屆吸引6000多位跑者，受到疫情影響停辦2年，今年復辦依舊吸引5000多位跑友報名，還有包括日本、美國、智利、中國等7個國家選手參賽。

    今天賽事由桃市府體育局長莊佳佳、立委黃世杰、桃園市議員徐其萬、游吾和、吳宗憲、劉勝全及大園區長徐藍科、觀音區長林國甯等人鳴槍，全馬42公里、半馬21公里、8公里健康組及3.5公里親子組接續起跑，大園區各里啦啦隊、守望相助隊同樣冒著大雨賣力替跑友加油打氣、安全維護，沿途補給更是一大亮點，包括烤乳豬、各式水果、零食等，遊艇完賽獎牌更讓跑友直呼「卡哇伊」。

    第2屆大觀盃海洋國際馬拉松清晨在大園區竹圍漁港開跑，部分路段淹水、最深達小腿肚，跑友只能涉水而過。（記者鄭淑婷攝）

    第2屆大觀盃海洋國際馬拉松清晨在大園區竹圍漁港開跑，部分路段淹水、最深達小腿肚，跑友只能涉水而過。（記者鄭淑婷攝）

    第2屆大觀盃海洋國際馬拉松清晨在大園區竹圍漁港開跑，今年吸引5000多位跑友報名，受到颱風外圍環流影響，開跑時現場狂風又暴雨，仍澆不熄跑友的熱情。（記者鄭淑婷攝）

    第2屆大觀盃海洋國際馬拉松清晨在大園區竹圍漁港開跑，今年吸引5000多位跑友報名，受到颱風外圍環流影響，開跑時現場狂風又暴雨，仍澆不熄跑友的熱情。（記者鄭淑婷攝）

    大觀盃海洋國際馬拉松沿途補給非常豐盛，第1站有整隻烤乳豬供跑友補充熱量。（記者鄭淑婷攝）

    大觀盃海洋國際馬拉松沿途補給非常豐盛，第1站有整隻烤乳豬供跑友補充熱量。（記者鄭淑婷攝）

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