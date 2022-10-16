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    桃園南門市民活動中心天花板被爆如瀑布 抽水馬達故障所致

    桃園市議員詹江村爆料，一場雨，南門市民活動中心天花板多處漏水。（擷取自詹江村臉書）

    桃園市議員詹江村爆料，一場雨，南門市民活動中心天花板多處漏水。（擷取自詹江村臉書）

    2022/10/16 16:22

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市議員詹江村今在臉書爆料，一場大雨讓桃園區南門市民活動中心天花板多處漏水不止、有如瀑布，質疑桃市公共工程總禁不起老天的驗收；對此，桃市府新建工程處回應，是因自動抽水馬達故障導致漏水，與主結構體排水設計無關，回復運作即無漏水情形。

    新工處表示，南門市民活動中心位於公24公園東南角，為地上2層建築物，做為南門、南華、西門、西湖里聯合市民活動中心，2019年啟用至今近4年，由桃園區公所負責維護管理，經公所通知有漏水情事，隨即派員現場勘查，發現是雨水回收池的自動抽水馬達故障所致，跟建物主結構沒有關係，經改為手動開啟，恢復正常排水功能，室內已無漏水情事。

    新工處解釋，活動中心建物設計有雨水回收系統，用以灌溉屋頂農場，此次因雨水回收池的自動抽水馬達感應異常，導致雨水逆流進入1樓的冷氣管線中而滲漏，並非結構體漏水或設計不良，請民眾安心，經手動開啟抽水馬達，並檢查落水頭堵塞泥沙後，雨勢雖未減小但已無漏水現象，日後也會請維管單位經常檢查各項設施設備運作情況，以及各處排水口清潔，確保排水通暢。

    桃園市議員詹江村爆料，一場雨，南門市民活動中心天花板多處漏水。（擷取自詹江村臉書）

    桃園市議員詹江村爆料，一場雨，南門市民活動中心天花板多處漏水。（擷取自詹江村臉書）

    新工處派員勘查釐清，是因自動抽水馬達故障導致漏水，與主結構體排水設計無關。 （桃市府新工處提供）

    新工處派員勘查釐清，是因自動抽水馬達故障導致漏水，與主結構體排水設計無關。 （桃市府新工處提供）

    新工處表示，自動抽水馬達經改為手動開啟，恢復正常排水功能，室內已無漏水情形。（桃市府新工處提供）

    新工處表示，自動抽水馬達經改為手動開啟，恢復正常排水功能，室內已無漏水情形。（桃市府新工處提供）

    經新工處派員勘查釐清，是因自動抽水馬達故障導致漏水，與主結構體排水設計無關。 （桃市府新工處提供）

    經新工處派員勘查釐清，是因自動抽水馬達故障導致漏水，與主結構體排水設計無關。 （桃市府新工處提供）

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