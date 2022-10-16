張善政批中壢置產被「刻意地」炒作，籲選民1126挺良善、下架民進黨。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/16 15:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人張善政與配偶持有土地66筆、建物15筆，被網友虧是名符其實的「土地公」，其中有1筆是近來在中壢買的房產，引發外界議論，張揚言要提告，今天受訪時也反擊，民進黨「刻意地」炒作，讓大家以為他是個炒地皮的，這種沒有道德的人，非常非常地惡劣，「這次選舉，大家一定要1126挺善良，要讓這種惡質選舉的政黨下架」。

張善政表示，中壢這筆土地是他最近置產，因為他搬到桃園，這是1個集中社區，他在社區裡的持分土地只有4坪，但地政資料一向是整批土地顯示，其實3000坪左右土地，他在裡面僅持分4坪，但民進黨「刻意地」不將只持有4坪的數據透露出來，讓大家以為他是一個炒地皮的。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬則回應，不知張善政要提告什麼，產財申報是選舉義務，也不是什麼秘密，反觀張過去說他跟桃園市長鄭文燦是妖魔鬼怪，這次有人說張是「土地公」，張就要提告，但這也不是他說的，張到底要告誰他也搞不懂，而他比較好奇的是張那1筆中壢的房產，購入時間跟被提名很接近，當時國民黨主席朱立倫要提名張時，並沒有跟國民黨在地意見領袖溝通，土地不會突然就下單，顯見可能是預謀好的，他認為朱立倫跟張善政有必要向在地資深幹部好好說明一下。

張善政揚言提告，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬則回應，不知張善政要提告什麼，產財申報是選舉義務，也不是什麼秘密，更搞不懂張要告誰。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法