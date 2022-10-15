桃市府：總圖進行收尾 張善政提早抹黑是政治失格

桃園市政府說，總圖書館開館試營運預估為11月上旬，張善政說10月15日開幕，這是把舊資訊移花接木，蓄意誤導媒體與民眾，提早抹黑是政治失格。圖為張善政今到桃園市立總圖書館現場了解狀況。（記者謝武雄攝）

2022/10/15 20:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人張善政今抱怨桃園市立圖書總館（總圖）一再延後，呼籲桃園市長鄭文燦不要只顧選舉、不顧市政。對此市府發言人詹賀舜表示，總圖正在進行收尾工程及試營運準備，完成後才會正式開幕，提早抹黑是政治失格。

詹賀舜說，總圖書館工程為求給市民完善的環境，經市政會議及專案會議討論，要進行使用人數壓力測試，開館試營運預估為11月上旬，張善政說10月15日開幕，這是把舊資訊移花接木，誤導媒體與民眾；張善政之前反對總圖開幕，現在要求提早開幕，這根本是把公共工程當做政治口水的靶子。

詹賀舜表示，總圖是市民非常期待的文化地標，鄭文燦多次親自開會、會勘，要求工務局及文化局依照實際進度規劃開幕啟用時間，絕對沒有「押日期」，目前總圖工程進度已進入收尾階段，消防現場檢查已經通過，使用單位正會同施工單位、監造單位進行功能測試及缺失查驗作業，也會在取得使用執照後，才能辦理試營運作業，依照壓力測試結果，完成改善計畫，才會訂定正式的總圖開幕時間。

另依政府採購法及契約規定辦理，將會同OT廠商在現場進行檢測，也會提醒OT廠商目前屬於測試、查驗階段，其他教育訓練等行為應另覓地點，不得在館內進行。

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