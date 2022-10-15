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    首頁　>　桃園市

    鄭運鵬：蘆竹重大工程都有郭麗華身影

    桃園市長鄭文燦拉起市長候選人鄭運鵬、市議員郭麗華的手，呼籲民眾票投鄭運鵬、郭麗華，讓兩人高票當選。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦拉起市長候選人鄭運鵬、市議員郭麗華的手，呼籲民眾票投鄭運鵬、郭麗華，讓兩人高票當選。（記者謝武雄攝）

    2022/10/15 23:54

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員郭麗華今舉行競選總部成立大會，民進黨市長候選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦都到場推薦郭麗華是最認真的議員，鄭運鵬說，從蘆竹中正北路交流道半套變整套、綠線捷運施工、機捷大道、蘆竹社宅都是他和郭麗華極力爭取，也呼籲蘆竹選民支持鄭運鵬、支持郭麗華。

    成立大會於上午11點在蘆竹區仁愛路一處停車場舉行，現場湧入大批支持者，鄭文燦、鄭運鵬也致贈象徵凍蒜的「蒜頭禮盒」，現場「鄭運鵬凍蒜、郭麗華凍蒜」聲不斷，場面相當熱絡。

    鄭運鵬也提到，鄭文燦八年執政已經讓桃園翻轉，蘆竹更有許多重大建設，包含捷運綠線高架段施工、蘆興南路交流道工程、蘆竹國民運動中心等，尤其是市府規劃機場捷運A10山鼻站的區段徵收都市計畫，如今山鼻地區大樓林立，儼然成為蘆竹地區另外一個都心，他和郭麗華是在地議員、在地立委，對地方最了解，和市長鄭文燦全力配合，也希望大家支持鄭運鵬、郭麗華，為桃園、蘆竹加分。

    鄭文燦則批評國民黨市長候選人張善政，八年來對桃園完全沒有參與，參選四個月以來只會唱衰桃園，說桃園都是豆腐渣工程，但桃園升格後，許多工程都獲得建築金質等獎項，這是升格前所沒有的事情，因此要桃園更進步請投鄭運鵬，唱衰桃園則投張善政。

    桃園市議員郭麗華今舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員郭麗華今舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者。（記者謝武雄攝）

    市議員郭麗華成立競選總部，市長鄭文燦前往致贈象徵凍蒜的「蒜頭禮盒」，現場凍蒜聲不斷，場面相當熱絡。（記者謝武雄攝）

    市議員郭麗華成立競選總部，市長鄭文燦前往致贈象徵凍蒜的「蒜頭禮盒」，現場凍蒜聲不斷，場面相當熱絡。（記者謝武雄攝）

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