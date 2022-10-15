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    首頁　>　桃園市

    桃園市總圖啟用延後 張善政撿到槍猛批鄭文燦

    國民黨桃園市長候選人張善政在前公共工程委員會主委李鴻源等人陪同下，桃園市立總圖書館現場了解狀況。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市長候選人張善政在前公共工程委員會主委李鴻源等人陪同下，桃園市立總圖書館現場了解狀況。（記者謝武雄攝）

    2022/10/15 18:16

    〔記者謝武雄／桃園報導〕位於藝文園區的桃園市立圖書館總館原本預計十五日開幕，不料驗收問題一再延後，國民黨桃園市長候選人張善政今在前公共工程委員會主委李鴻源等人陪同下前往現場了解狀況，質疑桃園市長鄭文燦只顧著和蔡英文總統為市長選舉造勢，不顧市政。

    張善政說，這棟大樓最近多次驗收，都因為公共安全問題沒有通過，假如這棟大樓依照原來時程，順利完成，所有安全條件也都滿足，今天就能夠順利啟用，站在這邊的可能就是桃園市長鄭文燦，甚至是蔡英文總統來開幕剪綵。

    張善政表示，鄭文燦跟蔡總統選擇今天去幫民進黨市長候選人鄭運鵬選舉造勢，但他要呼籲鄭文燦，維護市民安全是市長的責任，現在有一棟市民期待的建築，結果因為安全問題沒有辦法啟用，市長不是應該想辦法改善問題嗎，結果跑去選舉造勢，兩相對比顯得多麼的諷刺。

    張善政也提到，鄭文燦說要延到下個月，讓他不禁擔心，先前有八德、蘆竹國民運動中心的先例，上百問題沒法解決都已經好幾年，他也呼籲，總圖工程不要押完工日期，讓工程單位可以順順利利把工程問題解決後再啟用，不要為了選舉造勢押啟用日期，犧牲我們市民的安全。

    李鴻源說，八德國民運動中心鬧上國際媒體，這不是很光榮的事情，這可以看到很多招標案是要好好討論，尤其是施工細節，建議要回歸專業，市政府應該要給市民一個交代，假如真的招標有問題，應該好好痛定思痛，就像總圖一直沒辦法驗收完成，應該盡快驗收完成，給桃園市民一個安全的空間。

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