三度輔選鄭運鵬 蔡英文：把桃園交給鄭文燦2.0我很放心

蔡英文總統致詞強調「桃園再進步，不走回頭路」。（記者許倬勛攝）

2022/10/15 16:55

〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天舉辦「南桃園競選總部暨客家後援會成立大會」，蔡英文總統第三度站台輔選，現場超過1萬5千人搖旗吶喊「鄭運鵬凍蒜」展現綠營團結氣勢。蔡英文說：「桃園交給鄭運鵬，我很放心，一定要集中支持『遮雨棚』！」

天公不作美，天空降下細雨，但仍澆不熄綠營支持者熱情，下午1點就陸續有人潮湧入會場，現場座無虛席。鄭運鵬、鄭文燦在支持者簇擁下進場，短短100多公尺路走了15分鐘，小英總統上台時，更將氣氛沸騰至最高點。

蔡英文推崇說，鄭運鵬的資歷完整，擔任立院民進黨團幹事長，幹事長必須有很好的折衝、協調能力，懂得傾聽與強大行動力，前述都是當好一名市長的條件，過去賴清德、陳其邁、潘孟安都曾任此職位，後來都成為五星級的縣市長，「我相信鄭運鵬也不例外」。

蔡英文也讚譽桃園8年來的改變，投資台灣三大方案超過1.8兆元，其中超過3500億元集中桃園市，鐵路地下化、社宅落成、國際會展中心、亞洲矽谷都在軌道上，持續勇往直前。

蔡英文說，她很感動鄭運鵬確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍持續拋出政策，足見勝選與想為民服務的決心，她在鄭運鵬身上看到和鄭文燦一樣的特質，把桃園交給「鄭文燦2.0」讓她很放心。她也呼籲支持者集中選票，「鄭運鵬一票、民進黨議員一票」，也一定要讓18歲公民權修憲複決過關。

鄭運鵬搖旗帶動全場氣氛。（記者許倬勛攝）

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