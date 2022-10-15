鄭運鵬質疑是致公黨「門神」 張善政怒嗆：沒有不可告人之事

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬受訪時持續攻擊對手張善政，擔任中華民族致公黨（致公黨）最高顧問事情。（記者謝武雄攝）

2022/10/15 16:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨天質疑國民黨桃園市長候選人張善政，是涉嫌詐騙的致公黨「門神」。張善政今天回應說，如果他跟致公黨之有不可告人之事，就請民進黨把他挖出來。

中華民族致公黨中央評議委員會前主席劉威甫被爆出用牛樟芝詐騙29億元，國民黨桃園市長候選人張善政被披露曾擔任該黨最高顧問。鄭運鵬今持續追擊，要求張善政說清楚是否被當門神。

張善政說，他跟致公黨的事情根本是子虛烏有，如果有不可吿人之事，以民進黨挖瘡疤，揭隱私的功力，早就撲天蓋地把他打的體無完膚，還會等到現在，用這種含蓄的方法要他澄清嗎？用這種問法就知道根本沒事，子虛烏有。

張善政生氣的反控，民進黨這麼多政客才是門神，如果他跟致公黨之有不可告人之事，就請民進黨把他挖出來。

鄭運鵬則批評，致公黨宗旨就是反獨促統，他的理念是非常清楚的，張善政擔任的是唯一的最高顧問，難道不知道這是一個急統團體，更何況說致公黨前後兩位主席陳柏光、劉威甫主席都是知名詐騙集團，不但騙台灣也騙中國，非常可惡，沒想到張善政在行政院長卸任後竟然去擔任極度紅統、有問題政黨最高顧問。

鄭運鵬說，如果張善政被騙，以後讓市民怎麼相信他，如果張善政是故意當門神讓致公黨去騙人則更不對，所以他要請張善政說明清楚，到底是不是最高顧問，和這兩個詐騙首腦關係為何？因為照片都很清楚，詐騙行為也都很清楚，這都是幾十億元國人和中國人民的血汗錢。

鄭運鵬表示，張善政被人家利用了政治身分，和反獨促統的手段騙錢，難道不知道自己的責任是什麼？他認為市長絕對不能有輕易被騙的狀況，甚至於被拿來當門神的狀況，這一點非常嚴重，也會影響大家對市長的信任，希望張善政好好說明清楚，不要一句話說別人是貼標籤，張善政和人家頒獎、站在一起，還當了唯一一席的最高顧問，這些都要負責任的。

國民黨市長候選人張善政強調，說他擔任中華民族致公黨最高顧問，是子烏虛有事情。（記者謝武雄攝）

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