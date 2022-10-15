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    首頁　>　桃園市

    張善政：中壢房子是20坪老公寓 土地持分僅4坪

    國民黨桃園市長候選人張善政強調，因為跑行程才購買中壢房子，土地持分僅4坪。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市長候選人張善政強調，因為跑行程才購買中壢房子，土地持分僅4坪。（記者謝武雄攝）

    2022/10/15 15:51

    〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人張善政財產申報有66筆土地，臉書粉絲專頁「我是中壢人」質疑他在中壢的土地有1萬1千多平方公尺。對此張善政今受訪時表示，中壢公寓是持分土地，實際擁有坪數僅4坪。

    民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天說，張善政今年6月在中壢買房產「比較奇怪」，張善政也解釋，今年搬到桃園，考量跑行程方便，在中壢購置20坪老公寓，公寓基地面積是1萬1239平方公尺，大約3400坪，他持分只有4坪。話鋒一轉，張善政也批評這是「綠營側翼惡意扭曲」，他會提出告訴。

    張善政也解釋66筆土地明細，其中60筆是屬於妻子的，來源皆為她繼承家中長輩的財產，其中大部分是畸零地，面積約90.8坪。

    至於其餘5筆土地登記在張善政名下，張善政解釋，新北市新店區的土地住家；其中3筆是花蓮農地，張善政說「當初是為了父親肺弱多痰，比較適合花蓮乾冷的天氣所購置的，由於無法建屋讓他父親安養規劃就無法實現，最後成為他卸任行政院長後假日務農的地方，還種1000棵樹節能減碳。

    至於新北三芝土地，是過世爸爸、媽媽放骨灰罈的地方，也是兩老互相陪伴骨灰罈的地方，土地持分不到0.5坪。

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