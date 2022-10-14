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    首頁　>　桃園市

    鄭運鵬開箱「星際科幻風」北區競總 好運募款小物亮相

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說明，北桃園競選總部走「星際科幻風」。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說明，北桃園競選總部走「星際科幻風」。（記者謝武雄攝）

    2022/10/14 22:03

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今日開箱「星際科幻風」北桃園競選總部，他身穿「好運蓬」介紹多項好運募款小物、星際拍照打卡牆和星際總部展示屋、昆蟲展示區，鄭運鵬也提到，從週末起在南、北區競選總部將有一系列活動，配合世界盃足球賽還室內足球賽，讓大朋友、小朋友們一起體驗足球魅力。

    鄭運鵬身披募款商品「好運篷」介紹各項「好運系列」募款小物，他也笑說，這應該是台灣選舉史上首次出現斗篷募款小物，最初設計發想是「進擊的巨人」里維兵長，嬌小身材穿著披風卻戰力無窮，這和桃園很類似，雖然不是最大的直轄市，但在產值和活力勇奪全台第一。

    鄭運鵬說明「好運系列」募款小物還有好運袋、好運幣、好運杯、好運徽章、好運罩等商品，希望民眾帶出門，好運都能帶著走，其中好運幣還和南區競選總部的限量轉蛋連動，歡迎大家可以去試試手氣。

    除募款小物，鄭運鵬介紹南、北區競選總部推出的「交個鵬友吧」系列活動，北區競選總部從16日起陸續會有音樂祭、二手市集、天下第一舞蹈運動大會、萬聖節變裝等活動；而南區競選總部本週日的兒童街舞活動，從29日開始會舉辦室內國小足球盃賽，未來配合世界盃足球賽舉辦系列活動。

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說明，北桃園競選總部走「星際科幻風」。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說明，北桃園競選總部走「星際科幻風」。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬身披募款商品「好運篷」介紹各項「好運系列」募款小物。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬身披募款商品「好運篷」介紹各項「好運系列」募款小物。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬於星際總部展示屋，介紹昆蟲區生物標本。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬於星際總部展示屋，介紹昆蟲區生物標本。（記者謝武雄攝）

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