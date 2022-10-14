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    首頁　>　桃園市

    財產申報 議長邱奕勝動產破億 副議長李曉鐘土地破2億元

    桃園市議長邱奕勝（左）房地產都是零，但動產就破億元；副議長李曉鐘（右）夫妻擁有四十七筆土地，公告現值超過二億元。（資料照）

    桃園市議長邱奕勝（左）房地產都是零，但動產就破億元；副議長李曉鐘（右）夫妻擁有四十七筆土地，公告現值超過二億元。（資料照）

    2022/10/14 18:54

    〔記者謝武雄／桃園報導〕中央選舉委員會昨公佈各縣市長丶縣市議員參選人財產申報內容；其中議長邱奕勝，房地產都是零，但私人借貸、股東往來金額高達六六七七萬元，存款一五四九萬元，投資五百萬元、保險一六四三萬元，動產就破億元；相較議長資金雄厚，副議長李曉鐘則是土地資產豐富，他和妻子擁有四十七筆土地，公告現值超過二億元。

    邱奕勝的財產申報相當單純，土地、建物、船舶、航空器、現金都是零，汽車僅申報八十二年的老賓士車，當時車價是三百萬元，有價證券僅三檔上市股票，面值十五萬六千元、投資益百代投資公司五百萬元，邱奕勝的現金資產超過億元。

    另副議長李曉鐘與配偶萬嚴心持有四十七筆土地、五筆建物，其中土地部分大都集中在桃園區，大都是繼承、買賣方式取得，其中萬嚴心於二○一三購得三筆大園土地、面積約二千餘坪，公告現值達五二三○萬元，此外萬嚴心擁有桃園同安段、和平段四筆土地，公告現值約二九九四萬元。

    此外，李曉鐘在桃園區新埔段、富國段、同安段、春日段、和平段、大溪區信義段也有四十筆土地，其中桃園區同安段單筆土地，面積一一七坪，公告現值達四三五六萬元，總計李曉鐘擁有土地公告現值達一億三三三二萬元，夫妻倆擁有土地公告現值達二億一五五六萬元；另外李曉鐘有三棟房子，兩棟登記在妻子名下，坪數在七十坪到九十坪左右。

    相對於土地龐大，李曉鐘存款僅九四七萬元、有價證券七四八萬元、保險二○九萬元，TOYOTA、HONDA汽車，以一二二萬元到一五六萬元取得；另李曉鐘向農會貸款二八六五萬元。

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