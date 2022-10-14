為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    張善政夫婦擁66筆土地 還有價值千萬金條

    中選會公布候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政夫婦擁66筆土地，還有價值千萬金條。（記者許倬勛攝）

    中選會公布候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政夫婦擁66筆土地，還有價值千萬金條。（記者許倬勛攝）

    2022/10/14 18:24

    〔記者許倬勛／桃園報導〕九合一大選將近，中選委會公布各縣市長候選人及議員候選人財產申報資料，其中國民黨桃園市長候選人張善政財產申報多達22頁，張夫婦持有不動產66筆土地、建物15筆，還有28筆存款2469萬元、國內外股票2436萬元、市值1千餘萬元、5公斤的黃金條塊。

    張善政與妻子張琦雅名下土地遍及全國，其中54筆集中在台北市大同區市府段，均為持分畸零地、由張琦雅繼承而來，張善政名下則有6筆土地，包括新北市新店區、花蓮縣壽豐鄉、新北市三芝區、桃園市中壢區，其中中壢區中寮段土地有1萬1千餘平方公尺，是今年6月買入。

    張氏夫婦名下有22筆不動產，有5間建物位於台北市、9間位於新北市、一間位於桃園市；28筆存款合計2469萬元、國內外股票2436萬餘元，30張保單共4325萬餘元，債務方面則有兩筆，分別是房屋修繕與購屋貸款，共計439萬餘元。

    值得一提的是，在珠寶、古董、字畫等有價財產項目，總價額達5328萬餘元，但僅列出黃金條塊一欄，兩人持有重達5.9公斤金條，價值1千餘萬元；此外張善政名下有一台去年購置的TOYOTA RAV4休旅車，金額為127萬元。

    民眾黨桃園市長候選人賴香伶則相對單純，名下有3筆土地，與丈夫共同持有台北市南港區一間房屋，存款約3百餘萬元、15筆基金約35萬元，名下還有輛開了29年的TOYOTA老車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉財產來源不明被起訴！林姿妙財產申報 現金、存款都是0
    2022/10/14 18:52

    涉財產來源不明被起訴！林姿妙財產申報 現金、存款都是0
    台東縣長候選人存款比一比 饒慶鈴782萬、劉櫂豪601萬
    2022/10/14 17:13

    台東縣長候選人存款比一比 饒慶鈴782萬、劉櫂豪601萬

    入主青埔美術館特區 明星學區宅搶手
    高市長候選人財產申報公布 柯志恩投資多元、陳其邁以妻為貴
    2022/10/14 17:11

    高市長候選人財產申報公布 柯志恩投資多元、陳其邁以妻為貴
    立院三讀！直轄市市議員、縣市議員及其候選人財產申報應上網公告
    2022/05/31 06:21

    立院三讀！直轄市市議員、縣市議員及其候選人財產申報應上網公告

    中路禾心萬坪公園 雙併齊質三房
    桃園市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播