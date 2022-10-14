張善政夫婦擁66筆土地 還有價值千萬金條

中選會公布候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政夫婦擁66筆土地，還有價值千萬金條。（記者許倬勛攝）

2022/10/14 18:24

〔記者許倬勛／桃園報導〕九合一大選將近，中選委會公布各縣市長候選人及議員候選人財產申報資料，其中國民黨桃園市長候選人張善政財產申報多達22頁，張夫婦持有不動產66筆土地、建物15筆，還有28筆存款2469萬元、國內外股票2436萬元、市值1千餘萬元、5公斤的黃金條塊。

張善政與妻子張琦雅名下土地遍及全國，其中54筆集中在台北市大同區市府段，均為持分畸零地、由張琦雅繼承而來，張善政名下則有6筆土地，包括新北市新店區、花蓮縣壽豐鄉、新北市三芝區、桃園市中壢區，其中中壢區中寮段土地有1萬1千餘平方公尺，是今年6月買入。

張氏夫婦名下有22筆不動產，有5間建物位於台北市、9間位於新北市、一間位於桃園市；28筆存款合計2469萬元、國內外股票2436萬餘元，30張保單共4325萬餘元，債務方面則有兩筆，分別是房屋修繕與購屋貸款，共計439萬餘元。

值得一提的是，在珠寶、古董、字畫等有價財產項目，總價額達5328萬餘元，但僅列出黃金條塊一欄，兩人持有重達5.9公斤金條，價值1千餘萬元；此外張善政名下有一台去年購置的TOYOTA RAV4休旅車，金額為127萬元。

民眾黨桃園市長候選人賴香伶則相對單純，名下有3筆土地，與丈夫共同持有台北市南港區一間房屋，存款約3百餘萬元、15筆基金約35萬元，名下還有輛開了29年的TOYOTA老車。

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