張善政被爆擔任「中華民族致公黨」最高顧問 鄭運鵬：顯然是門神

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為，國民黨桃園市長參選人張善政被披露曾擔任中華民族致公黨最高顧問，該黨多位高層涉及詐騙，張善政應該要講清楚。（記者謝武雄攝）

2022/10/14 14:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕中華民族致公黨中央評議委員會前主席劉威甫被爆出用牛樟芝詐騙29億元，國民黨桃園市長參選人張善政被披露曾擔任該黨最高顧問，對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今受訪時表示，張善政是中華民族致公黨唯一最高顧問，顯然是被拿來當門神，張善政識人不明，怎麼能當市長。

鄭運鵬說，中華民族致公黨跟張善政關係匪淺，張善政是中華民族致公黨唯一最高顧問，很顯然是被拿來當門神，張善政還沒有自覺，不只劉威甫，中華民族致公黨前主席也是詐騙集團，兩個都已經犯案，一個在中國被抓、一個在台灣被抓，張善政這麼識人不明，如果擔任市長，如何防止市民朋友、市政府和個人被詐騙，這一點會讓大家覺得很不放心啦。

鄭運鵬也提到，這些詐騙集團拿著張善政擔任最高顧問的旗子，完全是一個促統團體，他們希望台灣被中國統一，張善政明知如此還去擔任最高顧問，張善政要說清楚和中華民族致公黨的關係，最高顧問到底做了那些事情，被拿去宣傳到底知不知情，張善政有沒有替這些被害人著想過，他認為張善政是市長參選人，應該要公開說明清楚，讓市民可以放心。

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