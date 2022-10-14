張善政被爆擔任「中華民族致公黨」最高顧問 鄭運鵬：顯然是門神
2022/10/14 14:39
〔記者謝武雄／桃園報導〕中華民族致公黨中央評議委員會前主席劉威甫被爆出用牛樟芝詐騙29億元，國民黨桃園市長參選人張善政被披露曾擔任該黨最高顧問，對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今受訪時表示，張善政是中華民族致公黨唯一最高顧問，顯然是被拿來當門神，張善政識人不明，怎麼能當市長。
鄭運鵬說，中華民族致公黨跟張善政關係匪淺，張善政是中華民族致公黨唯一最高顧問，很顯然是被拿來當門神，張善政還沒有自覺，不只劉威甫，中華民族致公黨前主席也是詐騙集團，兩個都已經犯案，一個在中國被抓、一個在台灣被抓，張善政這麼識人不明，如果擔任市長，如何防止市民朋友、市政府和個人被詐騙，這一點會讓大家覺得很不放心啦。
鄭運鵬也提到，這些詐騙集團拿著張善政擔任最高顧問的旗子，完全是一個促統團體，他們希望台灣被中國統一，張善政明知如此還去擔任最高顧問，張善政要說清楚和中華民族致公黨的關係，最高顧問到底做了那些事情，被拿去宣傳到底知不知情，張善政有沒有替這些被害人著想過，他認為張善政是市長參選人，應該要公開說明清楚，讓市民可以放心。