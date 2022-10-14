親綠者先入張善政競總、選後到鄭運鵬陣營上任？ 張稱不可能因鄭不會當選

國民黨桃園市長參選人張善政（中）出席國際新創機器人節開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

2022/10/14 12:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕外傳有親綠人士被安插到國民黨桃園市長參選人張善政競選總部，且於選後就會到對手鄭運鵬陣營上任，張善政上午回應，綠營人士前來幫忙，他很歡迎，象徵綠營已經沒有氣勢、沒辦法再走下去。至於是否有人會到鄭運鵬那邊上任，「我覺得是不可能的事情，因為他不會當選」。

張善政還補充，他的陣營沒有卡位問題，他的選舉的班底是來自各方朋友的支援，不論何種背景的人，願意來幫他選舉，就是張善政的人、就是張善政的班底。

張善政宣布當選後要成立婦幼局後，鄭運鵬直指沒有配套，張善政說，鄭運鵬說他沒有配套，他才要說「鄭運鵬沒有半套」，鄭運鵬到目前為止提出的政見，完全沒有亮點，可能是因為怕點到桃園市長鄭文燦的市政缺失、怕鄭文燦不高興。至於婦幼政策，若鄭運鵬不關心，沒關係，請站到一邊去，讓他來做。

另，針對外傳蔡英文總統認為2024年後沒有她的事，民進黨台北市長參選人陳時中也認為他離開衛生福利部，已無關高端疫苗爭議，而鄭運鵬在立院也缺席而忙著打選戰，張善政批評，這凸顯了民進黨的政治人物完全沒有肩膀，如果蔡英文說2024年就卸任，那就是說，台灣未來的能源政策，以及最近李遠哲關心的節能減碳議題，與她都沒關係；而台灣的防疫搞成這樣，陳時中也說跟他沒有關係；鄭運鵬忙著選市長，根本忘記他是立法委員，「民進黨最標準的政治人物的做法，就是沒有肩膀」。

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