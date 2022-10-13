鄭運鵬提「桃園觀光三倍速」 加速桃園觀光大進化

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今晚在桃園區住都飯店舉行觀光後援會成立大會，市長鄭文燦也到場致意。（記者謝武雄攝）

2022/10/13 21:05

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今晚在桃園區住都飯店舉行觀光後援會成立大會，鄭運鵬除提出「國旅大進化」、「好客大進化」、「北橫大進化」等「桃園觀光三倍速」觀光政見，也強調要延續桃園市長鄭文燦五星施政，讓團結顧桃園、用心護台灣，我鄭運鵬有信心接棒桃園市長，持續運轉桃園大進化。

成立大會是於晚上七點舉行，市長鄭文燦也到場致詞，鄭運鵬逐一頒發證書給後援會幹部，現場則是「鄭運鵬凍蒜」聲不斷、場面相當熱絡。

鄭運鵬致詞指出：觀光產業人才輩出，包含觀光工廠、各商圈理事長等，這兩任八年鄭文燦市長帶來桃園很多感動與進步，相信大家都感受到桃園進步很多，這八年桃園觀光轉動持續大進化，完成龍潭大池吊橋改建、客家四大館舍、石門水庫低碳旅遊示範區、大溪老城區再造重現崁津八景、建設虎頭山風景特定區以及特色各種節慶魅力以及一區一花卉等。

鄭運鵬也提出「觀光三倍速」，其中國旅大進化包含國旅搶客大進化、職人創生大進化、移工休閒大進化；好客大進化則包含好遊好尞好歡喜、行山行水好交通等搭配世客博、觀光公車；北橫大進化則是打造北橫國家風景區。

鄭運鵬也提到，敬老卡愛心點數八百點，未來可以用在觀光工廠、休閒農場門票，讓桃園長輩可以在桃園好好休閒旅遊；也要讓所有觀光商圈有故事、有景點、好徒步、好停車、有競爭，讓在地商圈以更高品質、更高服務吸引旅客、也把國境開放的旅客也吸引進來。

最後鄭運鵬也強調，感謝大家到場支援運鵬，他也會努力更貼心、照顧大家需求，看到鄭文燦八年感動好成績，未來桃園將繼續轉動，讓所有觀光產業於疫情之後再進步再加碼再進化。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今晚在桃園區住都飯店舉行觀光後援會成立大會，鄭運鵬也逐一頒發證書。（記者謝武雄攝）

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