桃市投入32.5億 興建文青國中小等5校

文青國中小第一期工程進行中，明年可以開始招生。（教育局提供）

2022/10/13 19:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園近年人口成長快速，為讓學子能夠就近入學及更好就學環境，市府教育局朝新設學校及老舊校舍更新兩大方向前進，其中新設學校部分，文青國中小、青園國小進行第1期工程，至於環北國中、龍興國小及潮音國小等遷校計畫，明年6月前上網招標，5校共投入32.5億元；至於老舊校舍更新從2020年起6年編列9億元更新。

教育局長林明裕說，5所新設學校都有國小附設幼兒園，其中龜山區文青國中小經費9.5億元，幼兒園明年6月完工，國小部明年10月完工，2023學年度招生；中壢區青園國小經費7.1億元，第1期校舍工程明年完工，2023學年度招生，同時，非營利幼兒園預計開辦12班。

林明裕表示，環北國中主要是為興南國中遷校用地，位於機捷A21環北站重劃區內文中用地，經費約5億元，第1期將規劃23班（含特教班、附設幼兒園）共55教室；中壢龍興國將遷校至中壢體育園區內之文小用地，經費5億元，第1期將以30班規模推動設校規劃；大園區潮音國小遷校至「桃園航空貨運園區暨客運園區」文小二用地，遷校經費5.9億元由經發局開發基金補助，第1期規劃國小24班及幼兒園3班，興建48間教室。

至於老舊校舍整建計畫，林明裕表示，分為「2020至2022年」、「2023至2025年」兩階段實施，其中「2020至2022年」共推動「大溪區內柵國小北棟校舍整建工程」、「桃園區南門國小及西門國小老舊校舍改建工程」，預計於明年3月前將陸續完工。

「2023至2025年老舊校舍整建計畫」，市府將協助員樹林國小、仁善國小、新坡國小與內壢國中等四所學校，向中央爭取補助款用以整建老舊校舍。

文青國中小第一期工程進行中，明年可以開始招生。（教育局提供）

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